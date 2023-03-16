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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:54
vitaliian написав: reus написав: airmax78 написав:
Для меня цена 2021 - это дно. От него и пойдем вверх. Пока что просрали инфляцию доллара из-за этой войны - по-хорошему сегодняшняя цена должна была быть: уровень 2021 + 20%.
Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.
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gonchik74
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08
gonchik74 написав:
Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:20
vitaliian написав: gonchik74 написав:
Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд
какая активная фаза сейчас например в Киеве или в Виннице? Про Тернополь, Львов, Ужгород уже молчу. Инфа субьективная, опрос старых знакомых которые еще в 2022м выехали но почему то не возращаются.
Так а в чому прикол? Орендувати Львів по ціні умовного Вроцлава щоб що? Нарватись на повістку? У мене зі знайомих, кого не спитай, або вдома як щурі сидять, або студенти/аспіранти/бронь, або вже з повістками, навіть депутати місцевого рівня.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом.
Востаннє редагувалось gonchik74
в Чет 16 бер, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:26
Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. А без ліцензій і освіти , як у нас , цим займатись нашим не дозволять. . І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго, чи знову туди - це побачимо.
Також мені здаються перебільшеними можливості прилаштувати себе до європейських чоловіків. Без дітей - так! З дітьми - не впевнений.
Я вже мовчу про можливість вільного пересування світом
Проблема актуальна для 10-20% населення. У кого були (є) фінансові можливості подорожувати далі найближчого ставка з мангалом.
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Hotab
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:32
Hotab написав:
Восени багато виїжджало, бо через проблеми зі світлом (та і взагалі страх перед ракетними нападами) були проблеми з працею. А також через відток клієнтів сфери послуг. Можливо зараз, як проблема світла зникла, будуть активніше повертатись. А за нею і сфера послуг повернеться. Доречі, всі ж знають мабуть, що в умовних польщах та Німеччинах послуги косметологів від 2 разів і більше дорожчі. І дівчатка хочуть додому принаймні привести себе в порядок у своїх перевірених майстрів. А от чи залишаться надовго - це побачимо.
Ну точно. Заради маніка/мелірування умовна мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи. А проколоти обличчя - то вже можна і прокататись. Заодно інші питання закрити.
Тобто воно таки дорожче, так, але погоди не робить.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:37
gonchik74
,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.
З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались
) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче. (зараз флуман прочитає, скаже «краще я буду жити з філіпіном, аніж філіпінкою.. дорого!!»)
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Додано: Чет 16 бер, 2023 15:44
Hotab написав:gonchik74
,
мадам з Харкова/Сум переїде в ЗУ із Європи.
З Харкова точно ні. Нема там зараз що робити в тому Харкові з т.з. безпеки і нервів. А в Суми - чому ні.
І , доречі, якби тільки манік. Епіляції, вії , доколоти губи по терміну (розсосались
) , вколоти в гусячі лапки, фарбування… А здоров’я?? Зуби полікувати, ой, там чимало всього. І все це там дуже дорожче.
Лапки-губи раз на рік. Зуби, чек ап - теж. Тобто зробила собі хелсі-велсі тріп і знову сидиш, два рази в місяць на манік грошей стане. До того ж наші вже розгорнули в Європі чималу мережу.
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні. А ті, що виїхали з чоловіком, ті з чоловіком і повернуться.
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Додано: Чет 16 бер, 2023 16:03
gonchik74 написав:
Я не розумію кобіт, у яких чоловіки в Україні.
Я теж не розумію, хоч убийте, особливо якщо ова не про прифронтові території. Але скільки зараз історій чую, що у баришні там лядство, та й чоловік тут не відстає. Так що з'єднання таких сімей під питанням, вже було багато часу і варіантів на возз'єднання.
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 16 бер, 2023 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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