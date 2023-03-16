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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 477478479480 Додано: Чет 16 бер, 2023 19:46 Gastarbaiter написав: Denik написав: А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))). А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))).

Відділ фінансів та прибиральниць звільняють в останню чергу. Відділ фінансів та прибиральниць звільняють в останню чергу.



"Финансы" в США имеют настолько широкий спектр применения, что мне трудно представить, чтобы все это взяло и схлопнулось - начиная от банальной бухгалтерии и работы в банке, заканчивая айти с финансовой спецификой, аудит, работа с ценными бумагами, финансовый менеджмент и тд. "Финансы" в США имеют настолько широкий спектр применения, что мне трудно представить, чтобы все это взяло и схлопнулось - начиная от банальной бухгалтерии и работы в банке, заканчивая айти с финансовой спецификой, аудит, работа с ценными бумагами, финансовый менеджмент и тд. rjkz

Повідомлень: 14320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7538 раз. Подякували: 4554 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 19:50 gonchik74 написав: vitaliian написав: reus написав: Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало. Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы. из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.

Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде. Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.



Жилье - это недвижимость, есть смысл покупать, когда понимаешь где будешь жить хотя-бы лет 10.

Покупать жилье не став на ноги, не адаптировавшись, не понимая до конца перспектив легализации в стране - верх неблагоразумия. Жилье - это недвижимость, есть смысл покупать, когда понимаешь где будешь жить хотя-бы лет 10.Покупать жилье не став на ноги, не адаптировавшись, не понимая до конца перспектив легализации в стране - верх неблагоразумия. rjkz

Повідомлень: 14320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7538 раз. Подякували: 4554 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 20:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого. Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого.

Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.

https://www.railinsider.com.ua/ponad-40 ... ga-u-ssha/

А від тебе лише бла-бла-бла.

А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць. Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.А від тебе лише бла-бла-бла.А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць. Denik Повідомлень: 1929 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 бер, 2023 20:51 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: rjkz написав: Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого. Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого.

Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.

https://www.railinsider.com.ua/ponad-40 ... ga-u-ssha/

А від тебе лише бла-бла-бла.

А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць. Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.А від тебе лише бла-бла-бла.А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць. Фінанси не бухгалтерія, пане професор Фінанси не бухгалтерія, пане професор Faceless

Модератор Повідомлень: 32781 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7695 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 477478479480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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