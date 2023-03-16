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Denik написав:А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))).
Відділ фінансів та прибиральниць звільняють в останню чергу.
"Финансы" в США имеют настолько широкий спектр применения, что мне трудно представить, чтобы все это взяло и схлопнулось - начиная от банальной бухгалтерии и работы в банке, заканчивая айти с финансовой спецификой, аудит, работа с ценными бумагами, финансовый менеджмент и тд.
reus написав:Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.
из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.
Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.
Жилье - это недвижимость, есть смысл покупать, когда понимаешь где будешь жить хотя-бы лет 10. Покупать жилье не став на ноги, не адаптировавшись, не понимая до конца перспектив легализации в стране - верх неблагоразумия.
Faceless написав:Фінанси не бухгалтерія, пане професор
Хто ж як не звичайні бухгалтери фінансисти авіаційних лізингових компанії які проїбали в педерації з 1000 літаків десь на 30 мільярдів доларів? )))) Причому перший дзвіночок від орків був навесні 2014, коли вони стали на лізингових літаках літати в авіаційний простір, закритий на рівні ІКАО. Навіть у будь-яких судових розбірках по репараціях від педерації лізингові компанії отримають компас від російського військового корабля до того моменту поки не будуть компенсовані всі збитки Украеророху з 2014 року.
Де було покриття ризику, що у випадку загострення педерація візьме і відіжме все? Те саме стосується і бухгалтерів, які купляли "облігації" газпрому з дохідністю 2-3% станом на осінь 2021. По "облігаціям" газпрому ситуація (юридичні розбірки) буде виглядати так само - спочатку Нафтогаз, потім всі європейські газові оператори за недопоставки по умовам договорів постачай або плати 200-300%.