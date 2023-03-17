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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 477478479480
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:46

  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:А про фінанси в США - це ще та байка. Коли відсотків 60 грошей проінвестовано в лізинг літаків та автомобілів, які працюють на нафті з якою за 2-3 почнуться серйозні проблеми та в будинки до яких на нічому окрім кредитеого автомобіля не доїдеш ))).

Відділ фінансів та прибиральниць звільняють в останню чергу.


"Финансы" в США имеют настолько широкий спектр применения, что мне трудно представить, чтобы все это взяло и схлопнулось - начиная от банальной бухгалтерии и работы в банке, заканчивая айти с финансовой спецификой, аудит, работа с ценными бумагами, финансовый менеджмент и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:50

  gonchik74 написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Многие продавцы так считают, поэтому держат ценник, но когда захотят реально продать, то без дисконта от цен 2021 года, у них не получится. Это пока, еще нет девальвации. Экономика Украины сильно пострадала, и мы держимся за счет донатов. Пока, у меня оптимизма мало.

из моих наблюдений сидящие в Европах не хотят покупать жилье в Украине, даже если свое разрушено и деньги есть, ждут что по истечении срока давности всем выдадут внж и ипотеку с минимальным %. Спрашиваю есть какие то реальные сигналы, ответ ну нас же не выгоняют, а могли бы.

Звідки у Вас така інфа? Теж так думав, доки не пішов на імпрезу, що організовувала мовна школа. Купа народу сидить туристами в низькому старті щоб їхати додому щойно закінчиться активна фаза/зроблять вільний виїзд 18-60. Не купляють? Ну у людей, що перечікують, тратячи пару к на місяць на життя, це житло, як правило є і не одне. Ну або ж вони так само розуміють, що як мінімум дорожчати воно точно не буде.


Жилье - это недвижимость, есть смысл покупать, когда понимаешь где будешь жить хотя-бы лет 10.
Покупать жилье не став на ноги, не адаптировавшись, не понимая до конца перспектив легализации в стране - верх неблагоразумия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого.

Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.
https://www.railinsider.com.ua/ponad-40 ... ga-u-ssha/
А від тебе лише бла-бла-бла.
А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:51

Re: Еміграція, заробітчанство

Denik написав:
  rjkz написав:Так и Деник - сам себе что-то придумал и танцует от этого.

Я даю цілком аргументовані посилання тіпа такого.
https://www.railinsider.com.ua/ponad-40 ... ga-u-ssha/
А від тебе лише бла-бла-бла.
А фінанси і США лишаться як у нас: 1 бухгалтер на 200 ІТ ФОПів грн за 200 в місяць.
Фінанси не бухгалтерія, пане професор
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Фінанси не бухгалтерія, пане професор

Хто ж як не звичайні бухгалтери фінансисти авіаційних лізингових компанії які проїбали в педерації з 1000 літаків десь на 30 мільярдів доларів?
))))
Причому перший дзвіночок від орків був навесні 2014, коли вони стали на лізингових літаках літати в авіаційний простір, закритий на рівні ІКАО. Навіть у будь-яких судових розбірках по репараціях від педерації лізингові компанії отримають компас від російського військового корабля до того моменту поки не будуть компенсовані всі збитки Украеророху з 2014 року.

Де було покриття ризику, що у випадку загострення педерація візьме і відіжме все?
Те саме стосується і бухгалтерів, які купляли "облігації" газпрому з дохідністю 2-3% станом на осінь 2021. По "облігаціям" газпрому ситуація (юридичні розбірки) буде виглядати так само - спочатку Нафтогаз, потім всі європейські газові оператори за недопоставки по умовам договорів постачай або плати 200-300%.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 01:16

  Denik написав:Хто ж як не звичайні бухгалтери фінансисти авіаційних лізингових компанії які проїбали в педерації з 1000 літаків десь на 30 мільярдів доларів?
))))
Причому перший дзвіночок від орків був навесні 2014, коли вони стали на лізингових літаках літати в авіаційний простір, закритий на рівні ІКАО. Навіть у будь-яких судових розбірках по репараціях від педерації лізингові компанії отримають компас від російського військового корабля до того моменту поки не будуть компенсовані всі збитки Украеророху з 2014 року.

Де було покриття ризику, що у випадку загострення педерація візьме і відіжме все?
Те саме стосується і бухгалтерів, які купляли "облігації" газпрому з дохідністю 2-3% станом на осінь 2021. По "облігаціям" газпрому ситуація (юридичні розбірки) буде виглядати так само - спочатку Нафтогаз, потім всі європейські газові оператори за недопоставки по умовам договорів постачай або плати 200-300%.

Отже, усі заздалегідь знали, що пуйло остаточно з'їхав з глузду та розпочне війну? Не знали лише американські бухгалтери-фінансисти та київські лендлорди.
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Re: Еміграція, заробітчанство

Вже заманюють як можуть
https://wawel-service.pl/landing/landing_dla_ukrainy
BIGor
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