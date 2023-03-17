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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:58
Bolt написав:
Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.
Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?
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