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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 478479480481
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:58

  Bolt написав:Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?
Gastarbaiter
 
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