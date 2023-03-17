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#<1 ... 479480481482> Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:58 Bolt написав: Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед. Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити? Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити? Gastarbaiter Повідомлень: 2434 З нами з: 26.02.18 Подякував: 613 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:20 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед. Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед. Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити? Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?

Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Starikan 2 Повідомлень: 19206 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2456 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:34 Starikan написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед. Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед. Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити? Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?

Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Они правы только в одном, что надо выплывать. Чем больше времени, тем чаще она будет видеть непонимание своих проблем и от местных. И кроме ещё большей травмы в таком случае она ни на что рассчитывать не сможет, к сожалению. Они правы только в одном, что надо выплывать. Чем больше времени, тем чаще она будет видеть непонимание своих проблем и от местных. И кроме ещё большей травмы в таком случае она ни на что рассчитывать не сможет, к сожалению. stm

Повідомлень: 3680 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:07 Starikan написав: Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.

У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.

Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують. Це не агресія. Я просто дивуюся людям.У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують. Gastarbaiter Повідомлень: 2434 З нами з: 26.02.18 Подякував: 613 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:25 Gastarbaiter написав: Starikan написав: Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.

У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.

Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують. Це не агресія. Я просто дивуюся людям.У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують.

Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права? Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права? BIGor

Повідомлень: 7382 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:33 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Starikan написав: Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами. Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.

У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.

Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують. Це не агресія. Я просто дивуюся людям.У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують.

Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права? Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права?

Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польшеи по сравнению со Швейцарией там дёшево))) stm

Повідомлень: 3680 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? BIGor

Повідомлень: 7382 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:10 BIGor написав: stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом stm

Повідомлень: 3680 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: BIGor написав: stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом



Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.

Про 2.5 рази більше, це, навіть якщо взяти найнижчий щабель по ІТ України/Польщі (рейти приблизно однакові), то 1,5*2.5 =3.75 к€. З середніми порівнювати апріорі немає сенсу. Щось сумніваюся про такий рівень низькооплачуваних вакансій в Нідерландах. То ж про х2. 5 ви погарячкували. Скоріше десь 1 до 1,тобто низькооплачувані в Нідерландах десь стільки ж, як середні по ІТ в Україні/Польщі (і то, така середня тільки за рахунок низьких ставок у джунів) Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.Про 2.5 рази більше, це, навіть якщо взяти найнижчий щабель по ІТ України/Польщі (рейти приблизно однакові), то 1,5*2.5 =3.75 к€. З середніми порівнювати апріорі немає сенсу. Щось сумніваюся про такий рівень низькооплачуваних вакансій в Нідерландах. То ж про х2. 5 ви погарячкували. Скоріше десь 1 до 1,тобто низькооплачувані в Нідерландах десь стільки ж, як середні по ІТ в Україні/Польщі (і то, така середня тільки за рахунок низьких ставок у джунів) Faceless

Модератор Повідомлень: 32784 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7696 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:26 stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польшеи по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

Посмотрел по з/п в своей компании. Разница между ИТ в Нидерландах и ИТ в Польше меньше чем в 2 раза. И то, постепенно все в Польшу переходит. Посмотрел по з/п в своей компании. Разница между ИТ в Нидерландах и ИТ в Польше меньше чем в 2 раза. И то, постепенно все в Польшу переходит. Gastarbaiter Повідомлень: 2434 З нами з: 26.02.18 Подякував: 613 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 479480481482> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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