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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 479480481482>
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:58

  Bolt написав:Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:20

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.
Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?

Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:34

  Starikan написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.
Я теж не розумію їзди на велосипеді при поганій погоді, але якщо іншої можливості немає, то чого скиглити?

Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Они правы только в одном, что надо выплывать. Чем больше времени, тем чаще она будет видеть непонимание своих проблем и от местных. И кроме ещё большей травмы в таком случае она ни на что рассчитывать не сможет, к сожалению.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:07

  Starikan написав:Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.
У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.
Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:25

  Gastarbaiter написав:
  Starikan написав:Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.
У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.
Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують.

Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:33

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Starikan написав:Не розумію такої агресії з вашого боку відносно жінки, що вимушено опинилася в чужій країні сама з двома малими дитинами.

Це не агресія. Я просто дивуюся людям.
У порівнянні із певною частиною мешкаців Маріуполя, її життя склалося пречудово.
Поперлася у Нідерланди "бо там була знайома". По факту, ця знайома нічим не допомогла, як можна зрозуміти. Мову вчити не хоче, бо то ж треба їздити. Варіант вчити через інтернет чомусь не розглядається. Місце проживання обирати не дають, у апартаменти в центрі не запрошують.

Нідерланди - це дуже дорога країна для життя, ще й складна мова. У мене теж був вибір Нідерланди для еміграції - але високі податки, дуже дороге житло (ще й не доступне - тобто черги, поручителі ітд) і сама країна дуже дорога для життя. І це при тому що є робота в ІТ. Цікаво, якби у тієї жінки були знайомі в Монако - вона теж би туди подалась качати права?

Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше :) и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:10

  BIGor написав:
  stm написав:Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:22

Re: Еміграція, заробітчанство

stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом :)


Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.
Про 2.5 рази більше, це, навіть якщо взяти найнижчий щабель по ІТ України/Польщі (рейти приблизно однакові), то 1,5*2.5 =3.75 к€. З середніми порівнювати апріорі немає сенсу. Щось сумніваюся про такий рівень низькооплачуваних вакансій в Нідерландах. То ж про х2. 5 ви погарячкували. Скоріше десь 1 до 1,тобто низькооплачувані в Нідерландах десь стільки ж, як середні по ІТ в Україні/Польщі (і то, така середня тільки за рахунок низьких ставок у джунів)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:26

  stm написав:Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше :) и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

Посмотрел по з/п в своей компании. Разница между ИТ в Нидерландах и ИТ в Польше меньше чем в 2 раза. И то, постепенно все в Польшу переходит.
Gastarbaiter
 
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