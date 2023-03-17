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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 480481482483> Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:27 Faceless написав:



Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся. Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.

По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми ))) По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми ))) stm

Повідомлень: 3681 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:31 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,187071,29554689,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1074.html#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,187071,29554689,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1074.html#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly

Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні. Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні.

Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було) Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було)



ТО есть, жилье есть.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? rjkz

Повідомлень: 14321 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7542 раз. Подякували: 4554 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:45 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,187071,29554689,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1074.html#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,187071,29554689,1059-1082-1088-1072-1111-1085-1094-1110-1074.html#S.TD-K.C-B.2-L.3.maly

Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні. Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні.

Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було) Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було)

Красиво жить не запретишь.

Вобщем-то на продукты в Германии, если готовить самому, хватит и 300 евро на человека.

Не хватало 500 евро социала, мог спокойно с В1 идти на не особо пыльную минималку в почти полторы тысячи.

Надеюсь, на родине он быстро найдет работу своей мечты, в Украине никто социал платить не будет. Красиво жить не запретишь.Вобщем-то на продукты в Германии, если готовить самому, хватит и 300 евро на человека.Не хватало 500 евро социала, мог спокойно с В1 идти на не особо пыльную минималку в почти полторы тысячи.Надеюсь, на родине он быстро найдет работу своей мечты, в Украине никто социал платить не будет. antey1969 1

Повідомлень: 11797 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:51 stm написав: BIGor написав: stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом

После войны однозначно будут и те, кто вернутся, и те, кто останутся. Процент тех и других мне пока прогнозировать сложно. По настрою тех, кого вижу, ощущение, что желающих остаться в Германии сейчас порядка 80+%. Летом было порядка 60-70%, а в апреле не более 20-30%. Но то все такое, социал развращает. Настроения настроениями, а как попробуют выйти на работу, сразу окунутся в реалии по полной.

С лета наши после курсов начнут массово выходить на рынок труда Германии, и уже примерно через полгода после этого ситуация с процентами начнет вырисовываться более чётко. После войны однозначно будут и те, кто вернутся, и те, кто останутся. Процент тех и других мне пока прогнозировать сложно. По настрою тех, кого вижу, ощущение, что желающих остаться в Германии сейчас порядка 80+%. Летом было порядка 60-70%, а в апреле не более 20-30%. Но то все такое, социал развращает. Настроения настроениями, а как попробуют выйти на работу, сразу окунутся в реалии по полной.С лета наши после курсов начнут массово выходить на рынок труда Германии, и уже примерно через полгода после этого ситуация с процентами начнет вырисовываться более чётко. Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 17 бер, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11797 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:52 stm написав: BIGor написав: stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом

2,5 рази взагалі нема. З цих 2000€ чистими скільки за квартиру башляє? Ну цікаво просто скільки лишається на харчування ітд усілякі дрібниці типу платного паркінгу, кафе барів, чи поїздки в таксі (бачив там тесли в таксі, круто!) ітд. Хоча країна мені дуже подобається - але підходить тільки для заможних людей. 2,5 рази взагалі нема. З цих 2000€ чистими скільки за квартиру башляє? Ну цікаво просто скільки лишається на харчування ітд усілякі дрібниці типу платного паркінгу, кафе барів, чи поїздки в таксі (бачив там тесли в таксі, круто!) ітд. Хоча країна мені дуже подобається - але підходить тільки для заможних людей. BIGor

Повідомлень: 7382 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:55 stm написав: Faceless написав:



Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся. Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.

По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми ))) По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми )))

Тут айтішники менше 2 кусків не отримують (але треба ібашить як кінь). Так що думайте. Тут айтішники менше 2 кусків не отримують (але треба ібашить як кінь). Так що думайте. Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 17 бер, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7382 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:55 rjkz написав: Bolt написав: Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було) Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було)



ТО есть, жилье есть.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?



drevlyanin Повідомлень: 1257 З нами з: 01.04.20 Подякував: 458 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:12 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, прикол.

Знаю одну семью откуда-то из под Кропивницкого - муж+жена, четверо детей, мать мужа.

Живут экономно до жути, из тафеля тащат домой дармовые продукты чуть ли не мешками, чтобы сразу на неделю хватило.

Одежду-секонд нагребли у сердобольных дойчей из округи, мебель - исключительно шпермюль, у них даже телевизор, стиралка и кофемашина оттуда. Мало того, они в шпермюле еще и рабочий смартфон нашли.

Спрашиваю отца семейства, какой смысл, вам же вполне нормально социала на семью выделяют.

Так тот абсолютно не смущаясь ответил, дескать социал мы откладываем. Хотим накопить на хорошую машину, пока деньги дают. А как только война закончится, посажу всю семью во внедорожник или в минивен и поедем в Украину. antey1969 1

Повідомлень: 11797 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:24 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Faceless написав:



Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся. Ну, 2000€ чистими це таки менше середнього для ІТ і в Україні і в Польщі. Але, думаю, і з 5-7 к€ там особливо не розгуляєсся.

По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми ))) По продуктам дороже конечно чем в Польше, но это все затраты и есть ))) у меня сумасбродные подруги, донатят больше, чем по кабакам бегают ))) Пускай удивит меня Бигор и скажет что контора по типу ЕПАМ платит ему в Польше даже 2000 чистыми )))

У ЕПАМ по Польщі такі самі рейти, як в Україні. Не знаю, чим займається Бігор, ніби у нього не такий ще великий досвід, а загалом і 2к,і 3к, і4к платить, а у найзатребуваніших і більше У ЕПАМ по Польщі такі самі рейти, як в Україні. Не знаю, чим займається Бігор, ніби у нього не такий ще великий досвід, а загалом і 2к,і 3к, і4к платить, а у найзатребуваніших і більше Faceless

Модератор Повідомлень: 32786 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7696 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство Порівняли витрати Україна vs Польща Faceless

Модератор Повідомлень: 32786 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7696 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 480481482483> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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