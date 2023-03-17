Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 480481482483 Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:28 rjkz написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні. Дамочка з Нідерландів - це капець! Усі ій навколо винні.

Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було) Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було)



ТО есть, жилье есть.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?

Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться. Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться. Bolt Повідомлень: 1698 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:30 stm написав: BIGor написав: stm написав: Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево))) Бигор, хочу вас расстроить. Там низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше и по сравнению со Швейцарией там дёшево)))

І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали? І чим Ви мене можете розстроїти? Я ж кажу - дуже дорого для еміграції та великі податки. Смислу немає для ІТ. До речі, "низкооплачиваемая работа раз в 2,5 больше, чем ИТ в Польше" це скільки в куе в місяць в абсолютних числах? Чи це від балди сказали?

Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом Неа, у меня знакомая знакомой на складе типа розетки 2000€ чистыми. И её любимая шутка что в Киеве на такое бабло у меня нервные срывы и бессонные ночи, а тут пикаю сканером ))))) Но спецом для Антея, как только сдохнет вся русня, я не думаю что она не вернётся к своему нервному тику. Пока Нидерланды - это как самое идиотское приключение в жизни - интересно, но всю жизнь пикать без стресса под большим вопросом

То якісь інші Нідерланди))) У мене там донька живе. І з колишньою колегою, що вийшла заміж за голандця років 7 тому, спілкуюсь.

Донька - студентка, поїхала вчитсь до війни. Так от батьки не одної і не двох її подруг, що приїхали біженцями, звалили з Нідерландів в Німеччину/Люксембург тощо. То якісь інші Нідерланди))) У мене там донька живе. І з колишньою колегою, що вийшла заміж за голандця років 7 тому, спілкуюсь.Донька - студентка, поїхала вчитсь до війни. Так от батьки не одної і не двох її подруг, що приїхали біженцями, звалили з Нідерландів в Німеччину/Люксембург тощо. gonchik74

Повідомлень: 202 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:33 antey1969 написав: Кстати, прикол.

Знаю одну семью откуда-то из под Кропивницкого - муж+жена, четверо детей, мать мужа.

Живут экономно до жути, из тафеля тащат домой дармовые продукты чуть ли не мешками, чтобы сразу на неделю хватило.

Одежду-секонд нагребли у сердобольных дойчей из округи, мебель - исключительно шпермюль, у них даже телевизор, стиралка и кофемашина оттуда. Мало того, они в шпермюле еще и рабочий смартфон нашли.

Спрашиваю отца семейства, какой смысл, вам же вполне нормально социала на семью выделяют.

Так тот абсолютно не смущаясь ответил, дескать социал мы откладываем. Хотим накопить на хорошую машину, пока деньги дают. А как только война закончится, посажу всю семью во внедорожник или в минивен и поедем в Украину. Кстати, прикол.Знаю одну семью откуда-то из под Кропивницкого - муж+жена, четверо детей, мать мужа.Живут экономно до жути, из тафеля тащат домой дармовые продукты чуть ли не мешками, чтобы сразу на неделю хватило.Одежду-секонд нагребли у сердобольных дойчей из округи, мебель - исключительно шпермюль, у них даже телевизор, стиралка и кофемашина оттуда. Мало того, они в шпермюле еще и рабочий смартфон нашли.Спрашиваю отца семейства, какой смысл, вам же вполне нормально социала на семью выделяют.Так тот абсолютно не смущаясь ответил, дескать социал мы откладываем. Хотим накопить на хорошую машину, пока деньги дают. А как только война закончится, посажу всю семью во внедорожник или в минивен и поедем в Украину.

И таких не мало ))) и я не считаю это чем-то зазорным. У людей в возрасте с пенсией 2300грн во всех европейских отделах для неимущих глаза горят как у меня в винных погребах ))) и мы должны признать что маме из Тернополя с 2-3 детьми на помощь Германии надо как можно дольше держаться за социал и говорить что обязательно хочу остаться И таких не мало ))) и я не считаю это чем-то зазорным. У людей в возрасте с пенсией 2300грн во всех европейских отделах для неимущих глаза горят как у меня в винных погребах ))) и мы должны признать что маме из Тернополя с 2-3 детьми на помощь Германии надо как можно дольше держаться за социал и говорить что обязательно хочу остаться stm

Повідомлень: 3681 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:55 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.

Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було) Дитину в школу не хочуть на автобусі возити?! Ровера в зуби і вперед.Пи. Си. Питався, чувака який пару тижнів, який з Бундеса вернувся (рік там сидів, склав тест на В1), чому?. Сказав, що 500€ які там платили, ледве на 2 тижня вистачало. (При тому, що в нього там батько дано живе, с житлом проблем не було)



ТО есть, жилье есть.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?

Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться. Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.

Естественный отбор

Те, кто хочет и может работать - останется

Кто не хочет и не может - вернётся

Как минимум одно поколение после войны разрыв будет только увеличиваться Естественный отборТе, кто хочет и может работать - останетсяКто не хочет и не может - вернётсяКак минимум одно поколение после войны разрыв будет только увеличиваться anduzenko

Повідомлень: 101 З нами з: 18.10.17 Подякував: 33 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:01 Re: Еміграція, заробітчанство Прикольно, що мозок геть відсутній! Ну купить він той внєдорожнік, приїдуть вони в Україну, пилюку сусідам в очі запустять, а далі:))?- буде шукати, де б в Україні той внєдорожнік переробити на газ( уголь, мазут, водород- що там ще є, щоб дешевше було?

Тут один форумчан писав, що в Німеччині без знання мови і кваліфікації можна знайти роботу на 1700 чистими. Я один раз таке і в Німеччині чула. Але підтверджень ні на форумі ні тут, в житті, так і не знайшла. Єдине, що приходить в голову, що, вирогідно та робота дуже шкідлива. Wisznia2021 Повідомлень: 284 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:47 Wisznia2021 ,

буде шукати, де б в Україні той внєдорожнік переробити на газ( уголь, мазут, водород- що там ще є, щоб дешевше було?





Чесно кажучи, то деталі. То може бути хайбрид, з витратою 5л.

Суть незмінна, там наші накоплюють. Невеликі це гроші, але для декого чи не найбільші в житті.

К кого нема житла - хоч на якесь. А хтось і на машину.

Ірландія лавочку закрила: з їх відносно немалих виплат (208 евро на тиждень на дорослого ) ввела платне харчування, 300 евро., в тому числі неповнолітніх. Тепер тікають звідти наші. Не так стало цікаво. Чесно кажучи, то деталі. То може бути хайбрид, з витратою 5л.Суть незмінна, там наші накоплюють. Невеликі це гроші, але для декого чи не найбільші в житті.К кого нема житла - хоч на якесь. А хтось і на машину.Ірландія лавочку закрила: з їх відносно немалих виплат (208 евро на тиждень на дорослого ) ввела платне харчування, 300 евро., в тому числі неповнолітніх. Тепер тікають звідти наші. Не так стало цікаво. Hotab Повідомлень: 8714 З нами з: 15.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1933 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:49 Wisznia2021 написав: Прикольно, що мозок геть відсутній! Ну купить він той внєдорожнік, приїдуть вони в Україну, пилюку сусідам в очі запустять, а далі:))?- буде шукати, де б в Україні той внєдорожнік переробити на газ( уголь, мазут, водород- що там ще є, щоб дешевше було?

Тут один форумчан писав, що в Німеччині без знання мови і кваліфікації можна знайти роботу на 1700 чистими. Я один раз таке і в Німеччині чула. Але підтверджень ні на форумі ні тут, в житті, так і не знайшла. Єдине, що приходить в голову, що, вирогідно та робота дуже шкідлива. Прикольно, що мозок геть відсутній! Ну купить він той внєдорожнік, приїдуть вони в Україну, пилюку сусідам в очі запустять, а далі:))?- буде шукати, де б в Україні той внєдорожнік переробити на газ( уголь, мазут, водород- що там ще є, щоб дешевше було?Тут один форумчан писав, що в Німеччині без знання мови і кваліфікації можна знайти роботу на 1700 чистими. Я один раз таке і в Німеччині чула. Але підтверджень ні на форумі ні тут, в житті, так і не знайшла. Єдине, що приходить в голову, що, вирогідно та робота дуже шкідлива.

Знаю одного мужичка, который по привычке бросился сразу по приезду работу искать. Взяли с распростертыми объятьями на лесопилку на 1800 чистыми. Потом, когда понял, что социал на его семью был бы 1700, еле уволился. Умные люди надоумили указать как причину "не понимаю во время работы начальство и коллег".

Теперь неспешно учит немецкий. Знаю одного мужичка, который по привычке бросился сразу по приезду работу искать. Взяли с распростертыми объятьями на лесопилку на 1800 чистыми. Потом, когда понял, что социал на его семью был бы 1700, еле уволился. Умные люди надоумили указать как причину "не понимаю во время работы начальство и коллег".Теперь неспешно учит немецкий. antey1969 1

Повідомлень: 11797 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1617 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 480481482483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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