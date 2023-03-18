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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 06:42

  Starikan написав:Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.

Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.

Специфическая страна. Одни желтые жилеты чего стоят. И наука у них в основном государственная. Как он получил гражданство на всю семью - никто толком не знает.

Може, треба в їх телеграм групах реєструватися, щоб їх чути? Є такі знайомі. Виїхали дві жіночки кожна з дитиною на початку війни. Жили пів року в будинку місцевої сім'ї повністю безкоштовно, при тому, що мінімум одна з них віддалено працювала. Потім переїхали. Отримують допомогу і раз на тиждень продукти, дитина в садку, водять на різні гуртки. Роботу( таку, приблизно, як мала тут) там знайти не може. Мову знала ще до війни, думаю, що добре. Перевезла до себе маму. Мама допомагає з дитиною і ходить по врачах. Ще один українець- до війни жив на росії, мав там жінку. Переїхав спочатку через Турцію в Ірландію там не затримався, переїхав у Францію. Відразу пішов на роботу- в будівельну бригаду, він на всі руки майстер. Жінка вже повинна була до нього приїхати з росії.
Також є приклад, вже тут писала, що наша дівчина вийшла заміж за француза, пожили рік там, приїхали випадково в Україну і звідти вже нікуди не поїхали. В неї тут робота була, якої у Франції вона навіть приблизно б не мала( родинні зв'язки допомогли) і йому по зв'язках теж знайшли роботу, якої б він там теж ніколи б не мав. Крім того, все дешево, навіть штрафи за придуркувату їзду на машині( це був дуже вагомий аргумент!)
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 06:57

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:ТО есть, жилье есть.
На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?
Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.
Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?

Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.


Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?
Это не сложно.
Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.

Ну он вроде полутех по околопрограммировательной специальности закончил в свое время, хотя я с ним познакомился, когда он к нам на ЛАЗ конструктором устроился. 😏Так, что вызывают сомнения его намерения.
Bolt
 
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