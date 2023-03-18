Starikan написав:Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.
Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.
Специфическая страна. Одни желтые жилеты чего стоят. И наука у них в основном государственная. Как он получил гражданство на всю семью - никто толком не знает.
Може, треба в їх телеграм групах реєструватися, щоб їх чути? Є такі знайомі. Виїхали дві жіночки кожна з дитиною на початку війни. Жили пів року в будинку місцевої сім'ї повністю безкоштовно, при тому, що мінімум одна з них віддалено працювала. Потім переїхали. Отримують допомогу і раз на тиждень продукти, дитина в садку, водять на різні гуртки. Роботу( таку, приблизно, як мала тут) там знайти не може. Мову знала ще до війни, думаю, що добре. Перевезла до себе маму. Мама допомагає з дитиною і ходить по врачах. Ще один українець- до війни жив на росії, мав там жінку. Переїхав спочатку через Турцію в Ірландію там не затримався, переїхав у Францію. Відразу пішов на роботу- в будівельну бригаду, він на всі руки майстер. Жінка вже повинна була до нього приїхати з росії.
Також є приклад, вже тут писала, що наша дівчина вийшла заміж за француза, пожили рік там, приїхали випадково в Україну і звідти вже нікуди не поїхали. В неї тут робота була, якої у Франції вона навіть приблизно б не мала( родинні зв'язки допомогли) і йому по зв'язках теж знайшли роботу, якої б він там теж ніколи б не мав. Крім того, все дешево, навіть штрафи за придуркувату їзду на машині( це був дуже вагомий аргумент!)