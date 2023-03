Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 481482483484 Додано: Суб 18 бер, 2023 06:42 Starikan написав: Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.



Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.



Може, треба в їх телеграм групах реєструватися, щоб їх чути? Є такі знайомі. Виїхали дві жіночки кожна з дитиною на початку війни. Жили пів року в будинку місцевої сім'ї повністю безкоштовно, при тому, що мінімум одна з них віддалено працювала. Потім переїхали. Отримують допомогу і раз на тиждень продукти, дитина в садку, водять на різні гуртки. Роботу( таку, приблизно, як мала тут) там знайти не може. Мову знала ще до війни, думаю, що добре. Перевезла до себе маму. Мама допомагає з дитиною і ходить по врачах. Ще один українець- до війни жив на росії, мав там жінку. Переїхав спочатку через Турцію в Ірландію там не затримався, переїхав у Францію. Відразу пішов на роботу- в будівельну бригаду, він на всі руки майстер. Жінка вже повинна була до нього приїхати з росії.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?

Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?

Это не сложно.

Говорят, некоторым еще в роддоме выдают. Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?Это не сложно.Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.

Ну он вроде полутех по околопрограммировательной специальности закончил в свое время, хотя я с ним познакомился, когда он к нам на ЛАЗ конструктором устроился. 😏Так, что вызывают сомнения его намерения. Ну он вроде полутех по околопрограммировательной специальности закончил в свое время, хотя я с ним познакомился, когда он к нам на ЛАЗ конструктором устроился. 😏Так, что вызывают сомнения его намерения. Bolt Повідомлень: 1701 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 07:07 Є жінка знайома в Німеччині, двоє дітей 12-14 років, діти якої тут в інтеграційному класі рік не вчилися із- за наших донецьких дітей, а в українській школі не вчилися, бо почалися алгебра, хімія, фізіка, вчителі нічого не пояснюють, або пояснюють, коли діти знаходяться в німецький школі, мамі займатися з ними нема коли + немає такого фаху. Я писала про них Так вот, ця мама закінчує В1, в Україні викладала англійську мову, тож хист і розуміння предмету є. Єкзамени, звісно, здасть, говорить нормально. Їй тут запропонували бути вчителькою в інтеграційному класі(5-11 клас за укр шкалою) на повну ставку після закінчення В1. За німецькою шкалою, то буде помічник вчителя, чи щось подібне. Не знаю, що вона вирішить, але бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію. Wisznia2021 Повідомлень: 286 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 08:08 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав: ТО есть, жилье есть.

На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?

Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.

Пойти работать не пробовал? Или он выше этого? ТО есть, жилье есть.На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?

Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?

Это не сложно.

Говорят, некоторым еще в роддоме выдают. Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?Это не сложно.Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.

З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ. З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вжеі це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ. BIGor

Повідомлень: 7384 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 09:33 Starikan написав: Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.

Специфическая страна.

Специфическая страна. Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.Специфическая страна.

Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.

Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.

З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ. З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вжеі це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ.

З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ. Насправді і досі значна частина фахівців з B1, і працюють і знаходять проєкти, то ж це не стоп-фактор. Хоча, звісно, з B2 і вище варіянтів стає вдвічі більше

Додано: Суб 18 бер, 2023 09:56 Wisznia2021 написав:



Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.



На початку війни одне містечко з південного заходу Франції раз в два тижні присилало гуманітарку вантажо-пасажирськими бусами, а назад забирало біженців. Дружина була причетна до процесу. Хтось лишився. З двома родинами підтримуємо зв'язок. Дехто повернувся. Багато працевлаштованих.

