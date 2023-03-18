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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 06:42
Starikan написав:
Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.
Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.
Специфическая страна. Одни желтые жилеты чего стоят. И наука у них в основном государственная. Как он получил гражданство на всю семью - никто толком не знает.
Може, треба в їх телеграм групах реєструватися, щоб їх чути? Є такі знайомі. Виїхали дві жіночки кожна з дитиною на початку війни. Жили пів року в будинку місцевої сім'ї повністю безкоштовно, при тому, що мінімум одна з них віддалено працювала. Потім переїхали. Отримують допомогу і раз на тиждень продукти, дитина в садку, водять на різні гуртки. Роботу( таку, приблизно, як мала тут) там знайти не може. Мову знала ще до війни, думаю, що добре. Перевезла до себе маму. Мама допомагає з дитиною і ходить по врачах. Ще один українець- до війни жив на росії, мав там жінку. Переїхав спочатку через Турцію в Ірландію там не затримався, переїхав у Францію. Відразу пішов на роботу- в будівельну бригаду, він на всі руки майстер. Жінка вже повинна була до нього приїхати з росії.
Також є приклад, вже тут писала, що наша дівчина вийшла заміж за француза, пожили рік там, приїхали випадково в Україну і звідти вже нікуди не поїхали. В неї тут робота була, якої у Франції вона навіть приблизно б не мала( родинні зв'язки допомогли) і йому по зв'язках теж знайшли роботу, якої б він там теж ніколи б не мав. Крім того, все дешево, навіть штрафи за придуркувату їзду на машині( це був дуже вагомий аргумент!)
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Додано: Суб 18 бер, 2023 06:57
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
ТО есть, жилье есть.
На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?
Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.
Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?
Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.
Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?
Это не сложно.
Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.
Ну он вроде полутех по околопрограммировательной специальности закончил в свое время, хотя я с ним познакомился, когда он к нам на ЛАЗ конструктором устроился. 😏Так, что вызывают сомнения его намерения.
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Bolt
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Додано: Суб 18 бер, 2023 07:07
Є жінка знайома в Німеччині, двоє дітей 12-14 років, діти якої тут в інтеграційному класі рік не вчилися із- за наших донецьких дітей, а в українській школі не вчилися, бо почалися алгебра, хімія, фізіка, вчителі нічого не пояснюють, або пояснюють, коли діти знаходяться в німецький школі, мамі займатися з ними нема коли + немає такого фаху. Я писала про них Так вот, ця мама закінчує В1, в Україні викладала англійську мову, тож хист і розуміння предмету є. Єкзамени, звісно, здасть, говорить нормально. Їй тут запропонували бути вчителькою в інтеграційному класі(5-11 клас за укр шкалою) на повну ставку після закінчення В1. За німецькою шкалою, то буде помічник вчителя, чи щось подібне. Не знаю, що вона вирішить, але бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:08
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
ТО есть, жилье есть.
На что ему не хватало? Алкоголь? Сигареты?
Да, наверное, это намного дороже, чем в Украине.
Пойти работать не пробовал? Или он выше этого?
Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.
Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?
Это не сложно.
Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.
З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper
і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 09:33
Starikan написав:
Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.
Специфическая страна.
Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.
Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 09:37
BIGor написав: rjkz написав: Bolt написав:
Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.
Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?
Это не сложно.
Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.
З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper
і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ.
Та йому вже десь за 35, тож не той вік, щоб стартуватм в ІТ. Я ось на свою голову навчився в Компасі креслити, а зараз куди не піди давай Автокад або Солід. Всё збираюсь с понеділка поставити собі, щось з того на компа і розібратись. Але бракує сили ВОЛІ.Та і захищені ті пироги набагато краще ніж 10-15 років тому😠
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Додано: Суб 18 бер, 2023 09:42
BIGor написав: rjkz написав: Bolt написав:
Судя по постам в ФБ на кабаки. То литровый бокал пива, то непонятное блюдо микроскопического размера в ресторанчике восточной кухни...Хочет на Фронтэнда пойти, но надо подучиться.
Чтобы "подучиться", для начала, надо бы мозгом обзавестись. Он не пробовал?
Это не сложно.
Говорят, некоторым еще в роддоме выдают.
З кожним роком вимоги для IT спеціалістів ростуть. Зараз це вже upper
і це тільки не включаючи технічні знання. Одного "хочет" дуже мало, треба вкалувати перші 3-5 років 24/7. А там він побачить що "Фронтэнд" вчать тисячі таких як він, і конкуренція зашкалює, бо це легший вхід до ІТ.
Насправді і досі значна частина фахівців з B1, і працюють і знаходять проєкти, то ж це не стоп-фактор. Хоча, звісно, з B2 і вище варіянтів стає вдвічі більше
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Додано: Суб 18 бер, 2023 09:56
Wisznia2021 написав: Starikan написав:
Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.
Кстати, знакомый москвич (мой аспирант 20-летней давности), имеющий французское гражданство и порядочно проживший там с семьей, предпочел вернуться в Москву (жена тоже русская) и устроиться в ВШЭ (ректор - муж Набиуллиной). Во Франции он мог претендовать только на место школьного учителя при условии безукоризненного знания языка, а в москве он профессор.
Специфическая страна. Одни желтые жилеты чего стоят. И наука у них в основном государственная. Как он получил гражданство на всю семью - никто толком не знает.
Може, треба в їх телеграм групах реєструватися, щоб їх чути? Є такі знайомі. Виїхали дві жіночки кожна з дитиною на початку війни. Жили пів року в будинку місцевої сім'ї повністю безкоштовно, при тому, що мінімум одна з них віддалено працювала. Потім переїхали. Отримують допомогу і раз на тиждень продукти, дитина в садку, водять на різні гуртки. Роботу( таку, приблизно, як мала тут) там знайти не може. Мову знала ще до війни, думаю, що добре. Перевезла до себе маму. Мама допомагає з дитиною і ходить по врачах. Ще один українець- до війни жив на росії, мав там жінку. Переїхав спочатку через Турцію в Ірландію там не затримався, переїхав у Францію. Відразу пішов на роботу- в будівельну бригаду, він на всі руки майстер. Жінка вже повинна була до нього приїхати з росії.
Також є приклад, вже тут писала, що наша дівчина вийшла заміж за француза, пожили рік там, приїхали випадково в Україну і звідти вже нікуди не поїхали. В неї тут робота була, якої у Франції вона навіть приблизно б не мала( родинні зв'язки допомогли) і йому по зв'язках теж знайшли роботу, якої б він там теж ніколи б не мав. Крім того, все дешево, навіть штрафи за придуркувату їзду на машині( це був дуже вагомий аргумент!)
На початку війни одне містечко з південного заходу Франції раз в два тижні присилало гуманітарку вантажо-пасажирськими бусами, а назад забирало біженців. Дружина була причетна до процесу. Хтось лишився. З двома родинами підтримуємо зв‘язок. Дехто повернувся. Багато працевлаштованих.
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