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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:09

  beee написав:Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось
beee
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