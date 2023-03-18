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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 482483484485 Додано: Суб 18 бер, 2023 12:09 beee написав: Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу

Выражение франклина наш нарит выполняет буквально Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшуВыражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. BIGor

Повідомлень: 7386 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:07 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: beee написав: Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу

Выражение франклина наш нарит выполняет буквально Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшуВыражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось beee

Повідомлень: 495 З нами з: 17.12.22 Подякував: 46 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16 BIGor написав: На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж. На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.

Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?

Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші. Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші. fler

Повідомлень: 3659 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16 beee написав: BIGor написав: beee написав: Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу

Выражение франклина наш нарит выполняет буквально Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшуВыражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось

Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав? Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав? Bolt Повідомлень: 1703 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок. От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок. Faceless

Модератор Повідомлень: 32788 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7696 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:55 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: beee написав: BIGor написав: [quote="5555371:beee"]Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу

Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати. Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось

Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?[/quote]С Германии приехать в польшу, я хз Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?[/quote]С Германии приехать в польшу, я хз beee

Повідомлень: 495 З нами з: 17.12.22 Подякував: 46 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 13:59 Faceless написав: fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок. От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.

Мы бедная нация, оттуда и стереотипы. Мы не понимаем основного, что минимальная соц.поддержка на еду, какой-то угол и выставление ненужной техники на улицах для всех "нуждающихся" убирает агрессию "русского человека без толчка". И только раз в 4 года на выборах толпа "иждивенцев" может отомстить более "зажиточным" путем голосования за популиста Трампа ) Мы бедная нация, оттуда и стереотипы. Мы не понимаем основного, что минимальная соц.поддержка на еду, какой-то угол и выставление ненужной техники на улицах для всех "нуждающихся" убирает агрессию "русского человека без толчка". И только раз в 4 года на выборах толпа "иждивенцев" может отомстить более "зажиточным" путем голосования за популиста Трампа ) stm

Повідомлень: 3683 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 14:10 Faceless написав: fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок. От не розумію,, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.

З досвіду, Faceless. З власного досвіду, з досвіду подруг, знайомих, родичок, колег...

Я ж не кажу, що серед наших хлопців немає достойних, але в основній масі наші поводяться інакше, на жаль, гірше, ніж аналогічні (за рівнем доходу, віком і т.д.) іноземці. Причин багато, одна з них - наші мають великий вибір гарних жінок, тобто можуть "перебирати харчами". З досвіду, Faceless. З власного досвіду, з досвіду подруг, знайомих, родичок, колег...Я ж не кажу, що серед наших хлопців немає достойних, але в основній масі наші поводяться інакше, на жаль, гірше, ніж аналогічні (за рівнем доходу, віком і т.д.) іноземці. Причин багато, одна з них - наші мають великий вибір гарних жінок, тобто можуть "перебирати харчами". fler

Повідомлень: 3659 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 482483484485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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