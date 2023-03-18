RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:09

  beee написав:Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  beee написав:Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 17.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16

  BIGor написав:На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.

Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?
Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16

  beee написав:
BIGor написав:
  beee написав:Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось

Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?
Bolt
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32788
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 7696 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  beee написав:
BIGor написав:[quote="5555371:beee"]Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально

В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось

Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?[/quote]С Германии приехать в польшу, я хз
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 17.12.22
Подякував: 46 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:59

  Faceless написав:
fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.

Мы бедная нация, оттуда и стереотипы. Мы не понимаем основного, что минимальная соц.поддержка на еду, какой-то угол и выставление ненужной техники на улицах для всех "нуждающихся" убирает агрессию "русского человека без толчка". И только раз в 4 года на выборах толпа "иждивенцев" может отомстить более "зажиточным" путем голосования за популиста Трампа )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:10

  Faceless написав:
fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.

З досвіду, Faceless. З власного досвіду, з досвіду подруг, знайомих, родичок, колег...
Я ж не кажу, що серед наших хлопців немає достойних, але в основній масі наші поводяться інакше, на жаль, гірше, ніж аналогічні (за рівнем доходу, віком і т.д.) іноземці. Причин багато, одна з них - наші мають великий вибір гарних жінок, тобто можуть "перебирати харчами".
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 1245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 482483484485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Richi і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.