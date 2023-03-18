|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 12:09
beee написав:
Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально
В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7386
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:07
BIGor написав: beee написав:
Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально
В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось
-
beee
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16
BIGor написав:
На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.
Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?
Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:16
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально
В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось
Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:39
fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32788
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1374 раз.
- Подякували: 7698 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:55
Bolt написав: beee написав:
BIGor написав:[quote="5555371:beee"]Знаю такую же хитрожопую. Сдала 2 квартиры в Киеве. Сидят всей семейкой в Германии на социале. За год набарыжыла 10 куе. С мая нужно идти на работу. Ах какая греческая трагедия, что же бедной делать. Поедет несчастная подальше от войны, в польшу
Выражение франклина наш нарит выполняет буквально
В Польщі вона отримає дулю з маком, це не Германія - тут нема комунізму/соціалізму. Та і укр-Песель для таких проблемно отримати.
Самому цікаво, отримає песель чи ні. Скоро дізнаємось
Хіба не автоматом дають, хто тимчасовий захист отримав?[/quote]С Германии приехать в польшу, я хз
-
beee
-
-
- Повідомлень: 495
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:59
Faceless написав:
fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
От не розумію, звідки ото все береться, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.
Мы бедная нация, оттуда и стереотипы. Мы не понимаем основного, что минимальная соц.поддержка на еду, какой-то угол и выставление ненужной техники на улицах для всех "нуждающихся" убирает агрессию "русского человека без толчка". И только раз в 4 года на выборах толпа "иждивенцев" может отомстить более "зажиточным" путем голосования за популиста Трампа )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3683
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:10
Faceless написав:
fler написав: Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
От не розумію, звідки ото все береться
, в кого більше таких стереотипів, в жінок чи чоловіків, бо часом здається, що саме в жінок.
З досвіду, Faceless. З власного досвіду, з досвіду подруг, знайомих, родичок, колег...
Я ж не кажу, що серед наших хлопців немає достойних, але в основній масі наші поводяться інакше, на жаль, гірше, ніж аналогічні (за рівнем доходу, віком і т.д.) іноземці. Причин багато, одна з них - наші мають великий вибір гарних жінок, тобто можуть "перебирати харчами".
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1105 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:03
fler написав:
Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?
На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.
fler написав:
Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий".
На думку тих, хто місяці провели в зоні бойових дій неадекватними є ті, хто повтікали з Івано-Франківського, Київського, Львівського та інших котлів всього лише від рідких поодиноких звуків далеких вибухів та прольотів ракет.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 1049 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:26
BIGor написав: fler написав: Starikan написав:
Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции.
Специфическая страна.
Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.
Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.
На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.
Хочеться продовження: чи знайшли?:))) Бооо, дуже специфічні чоловіки,- нашим дівчатам не сподобаються, дуже не щедрі, бідні, і т.і.або ж на років 30 старші будуть, але ж то теж на любителя. Як на мене,то сексуальне рабство якесь..
-
Wisznia2021
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 24.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|