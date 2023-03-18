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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:33

fler ,


Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.


По стандарту - після другого вже. :oops:
Не тому, що нема грошей годувати (коли будуть стосунки, годувати ж будеш постійно, і нічого) , а тому, що якщо за 2-3 побачення «не зайшов», то ти не її герой. Нема чого втрачати час. :D
Пристрасть повинна захоплювати, щоб і на пляжі, і в машині, і в лісі , коли за грибами. Тоді цікаво. А не оте по вихідним з 8 до 9 вечора на 3 хвилини, «бо завтра ще багато справ». :mrgreen:

З.І А взагалі, дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)), а якщо йокає, то стрибай у ліжко і насолоджуйся :D
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:42

  Denik написав:
  fler написав:Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?

На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.
  fler написав:Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий".

На думку тих, хто місяці провели в зоні бойових дій неадекватними є ті, хто повтікали з Івано-Франківського, Київського, Львівського та інших котлів всього лише від рідких поодиноких звуків далеких вибухів та прольотів ракет.

Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:56

  Denik написав:
  fler написав:Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?

На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.

Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого.
В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((.
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