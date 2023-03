Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 483484485486 Додано: Суб 18 бер, 2023 15:33 fler ,





Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.





По стандарту - після другого вже.

Не тому, що нема грошей годувати (коли будуть стосунки, годувати ж будеш постійно, і нічого) , а тому, що якщо за 2-3 побачення «не зайшов», то ти не її герой. Нема чого втрачати час.

Пристрасть повинна захоплювати, щоб і на пляжі, і в машині, і в лісі , коли за грибами. Тоді цікаво. А не оте по вихідним з 8 до 9 вечора на 3 хвилини, «бо завтра ще багато справ».



З.І А взагалі, дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)), а якщо йокає, то стрибай у ліжко і насолоджуйся По стандарту - після другого вже.Не тому, що нема грошей годувати (коли будуть стосунки, годувати ж будеш постійно, і нічого) , а тому, що якщо за 2-3 побачення «не зайшов», то ти не її герой. Нема чого втрачати час.Пристрасть повинна захоплювати, щоб і на пляжі, і в машині, і в лісі , коли за грибами. Тоді цікаво. А не оте по вихідним з 8 до 9 вечора на 3 хвилини, «бо завтра ще багато справ».З.І А взагалі, дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)), а якщо йокає, то стрибай у ліжко і насолоджуйся Hotab Повідомлень: 8727 З нами з: 15.02.09 Подякував: 557 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 15:42 Denik написав: fler написав: Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?

На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення. fler написав: Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий".

На думку тих, хто місяці провели в зоні бойових дій неадекватними є ті, хто повтікали з Івано-Франківського, Київського, Львівського та інших котлів всього лише від рідких поодиноких звуків далеких вибухів та прольотів ракет. На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.На думку тих, хто місяці провели в зоні бойових дій неадекватними є ті, хто повтікали з Івано-Франківського, Київського, Львівського та інших котлів всього лише від рідких поодиноких звуків далеких вибухів та прольотів ракет.

Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏 Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏 Bolt Повідомлень: 1704 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 15:56 Denik написав: fler написав: Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?

На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення. На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, щоодною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.

Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого.

В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((. Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого.В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((. fler

Повідомлень: 3661 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 16:13 Hotab написав: ...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)).. ...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани))..



Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((.

Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов. Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((.Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов. fler

Повідомлень: 3661 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1105 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 16:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏 Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏

По оптимістичним оцінкам фронтовиків буде близько 2 млн. + ті, що воювали в АТО/ООС. fler написав: Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші.

35+, бо в 35+ і 40+ є 25-35 річні конкурентки... fler написав: Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого. Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого. Забудьте вже ви про "вийти заміж". Йдеться про знайти партнера/батька дітей.

Про хорошу роботу: а що енергетична криза скінчилася? ))). Зараз в Європі була б дуже весела ситуація якби не тепла зима... По оптимістичним оцінкам фронтовиків буде близько 2 млн. + ті, що воювали в АТО/ООС.35+, бо в 35+ і 40+ є 25-35 річні конкурентки...Забудьте вже ви про "вийти заміж". Йдеться про знайти партнера/батька дітей.Про хорошу роботу: а що енергетична криза скінчилася? ))). Зараз в Європі була б дуже весела ситуація якби не тепла зима... Denik Повідомлень: 1936 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 16:24 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.

Перекос був в групі 40-45+ Перекос був в групі 40-45+ Denik Повідомлень: 1936 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 16:40 Denik написав: fler написав: В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.

Перекос був в групі 40-45+ Перекос був в групі 40-45+

Це кількісний. Якісний перекос починається набагато раніше.

Вимоги до чоловіка середнього віку: розумний, впевнений, вміє заробляти, вміє і хоче піклуватись ( емпатійний, не флуманоподібний) . Бажано (але не обов’язково) не безформенна маса гівна. Багато таких в суспільстві? Є якийсь відсоток. А кого шукають вони? Комусь достатньо «просто приваблива», буде всім показувати як ляльку. Комусь хай посередня зовнішність, але щоб розумна. Комусь реалізована, бо домашня кішка вже є, дві не треба. Є звичайно в такі, що треба щоб все це разом. Але все одно на згадану групу затребуваних чоловіків вибір серед жінок набагато ширший.

In my humble opinion .. Це кількісний. Якісний перекос починається набагато раніше.Вимоги до чоловіка середнього віку: розумний, впевнений, вміє заробляти, вміє і хоче піклуватись ( емпатійний, не флуманоподібний) . Бажано (але не обов’язково) не безформенна маса гівна. Багато таких в суспільстві? Є якийсь відсоток. А кого шукають вони? Комусь достатньо «просто приваблива», буде всім показувати як ляльку. Комусь хай посередня зовнішність, але щоб розумна. Комусь реалізована, бо домашня кішка вже є, дві не треба. Є звичайно в такі, що треба щоб все це разом. Але все одно на згадану групу затребуваних чоловіків вибір серед жінок набагато ширший.In my humble opinion .. Hotab Повідомлень: 8727 З нами з: 15.02.09 Подякував: 557 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 17:01 fler написав: BIGor написав: На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж. На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.

Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?

Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші. Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні?Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.

вибачте, але якщо "динамо" то жінка як на мене має запропонувати - а може платимо кожен за себе. але наші жінки в 99% так не роблять вибачте, але якщо "динамо" то жінка як на мене має запропонувати - а може платимо кожен за себе. але наші жінки в 99% так не роблять Shaman

Повідомлень: 2882 З нами з: 29.09.19 Подякував: 397 раз. Подякували: 873 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 17:11 fler написав: Denik написав: fler написав: Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?

На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення. На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, щоодною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.

Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого.

В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((. Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". АлеВ Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((.

з приводу стереотипів. це якийсь "радянський" штамп про заміж - дивно від вас таке чути.



може в мене якесь особливе коло спілкування, але я підтримую стосунки з жінками, більшість яких роблять пристойну кар'єру - а за кордоном в них будуть ті ж перешкоди, що в хлопців . правда, як ви пишете, у дівчат є додаткова зброя з приводу стереотипів. це якийсь "радянський" штамп про заміж - дивно від вас таке чути.може в мене якесь особливе коло спілкування, але я підтримую стосунки з жінками, більшість яких роблять пристойну кар'єру - а за кордоном в них будуть ті ж перешкоди, що в хлопців . правда, як ви пишете, у дівчат є додаткова зброя Shaman

Повідомлень: 2882 З нами з: 29.09.19 Подякував: 397 раз. Подякували: 873 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 483484485486 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор