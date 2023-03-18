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Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
По стандарту - після другого вже. Не тому, що нема грошей годувати (коли будуть стосунки, годувати ж будеш постійно, і нічого) , а тому, що якщо за 2-3 побачення «не зайшов», то ти не її герой. Нема чого втрачати час. Пристрасть повинна захоплювати, щоб і на пляжі, і в машині, і в лісі , коли за грибами. Тоді цікаво. А не оте по вихідним з 8 до 9 вечора на 3 хвилини, «бо завтра ще багато справ».
З.І А взагалі, дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)), а якщо йокає, то стрибай у ліжко і насолоджуйся
fler написав:Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?
На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.
fler написав:Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий".
На думку тих, хто місяці провели в зоні бойових дій неадекватними є ті, хто повтікали з Івано-Франківського, Київського, Львівського та інших котлів всього лише від рідких поодиноких звуків далеких вибухів та прольотів ракет.
Тим не менше в майбутньому я буду стараться уникати минулих фронтовиків. Проти інстинкту не попреш.😏
fler написав:Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?
На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.
Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого. В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((.
Hotab написав:...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани))..
Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((. Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов.
fler написав:В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.
Перекос був в групі 40-45+
Це кількісний. Якісний перекос починається набагато раніше. Вимоги до чоловіка середнього віку: розумний, впевнений, вміє заробляти, вміє і хоче піклуватись ( емпатійний, не флуманоподібний) . Бажано (але не обов’язково) не безформенна маса гівна. Багато таких в суспільстві? Є якийсь відсоток. А кого шукають вони? Комусь достатньо «просто приваблива», буде всім показувати як ляльку. Комусь хай посередня зовнішність, але щоб розумна. Комусь реалізована, бо домашня кішка вже є, дві не треба. Є звичайно в такі, що треба щоб все це разом. Але все одно на згадану групу затребуваних чоловіків вибір серед жінок набагато ширший. In my humble opinion ..
BIGor написав:На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.
Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні? Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.
вибачте, але якщо "динамо" то жінка як на мене має запропонувати - а може платимо кожен за себе. але наші жінки в 99% так не роблять
fler написав:Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні?
На моменті не йде мова про вдало вийти заміж. Йде мова, що не лишитися на старості одною без сім'ї, без дітей та прийнятного пенсійного забезпечення.
Виділене стосується жінок 40+, але ж виїхали і молодші. Ці молодші поїхали точно не для того, щоб "прибиральницями працювати". Шанс у них на хорошу роботу може такий самий як і "вдало вийти заміж". Але друге для жінки завжди важливіше першого. В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. Зараз перекос однозначно поглиблюється, тому що чоловіки гинуть на війні, стають каліками. Це звужує нашим жінкам вибір + час іде та працює проти них((.
з приводу стереотипів. це якийсь "радянський" штамп про заміж - дивно від вас таке чути.
може в мене якесь особливе коло спілкування, але я підтримую стосунки з жінками, більшість яких роблять пристойну кар'єру - а за кордоном в них будуть ті ж перешкоди, що в хлопців . правда, як ви пишете, у дівчат є додаткова перевага
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 18 бер, 2023 18:12, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:На початку війни додали мене у якийсь французький телеграм канал з українськими біженцями - дуже цікаво було почитати. Багато наших дівчат в перші дні вже знали куди і як вони їдуть - Ніцца, Сен-Тропе, Лазурний берег ітд, багатий південь Франції. Думаю що ціль очевидна. Виходить, для багатьох війна виявилася дуже великим вікном можливостей знайти багатенького француза і вискочити заміж.
Я б на місці дівчат зробила так само. Подивіться на це з іншого боку. Який у них шанс вдало вийти заміж в Україні? М1860 підлягають призову, влаштуватися на роботу проблемно без військомату. Військові, які повертаються з війни - добре, якщо неушкоджений, але психічно однозначно "хворий". Сидіти їх чекати? Скільки часу? Невідомо. Наші олігархи переважно всі за кордоном. Отже, кого ловити дівчатам в Україні? Тепер трохи про закордонних "женихов". У перший місяць війни мені позвонили з десяток шанувальників із питаннями "Де ти?" та "Як ти?". З них лише двоє запропонували мені гроші на карту та вивезти мене за кордон (називали кілька країн, з яких я могла обрати). Обидва - іноземці, бізесмени-міжнародники. Мій чоловік знає, що я з ними дружу. Мій приклад, звісно, не означає, що так у всіх, але дуже показовий з огляду на відношення до жінок. Наші чоловіки за просто так для жінок такі речі не роблять, навіть якщо жінка дуже подобається. Наш якщо веде до ресторану, то в 99% вже очікує, що вона зобов'язана стрибнути в ліжко. Після третього "динамо", як правило, зникає з горизонту. Іноземці зовсім інші.