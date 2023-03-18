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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04
fler написав:
В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.
Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:17
fler написав:
Іноземці зовсім інші.
Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі
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