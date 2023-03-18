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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.

Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Іноземці зовсім інші.

Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі
В Україну з полону в Сирії повернули 2 українок та 6 дітей
https://t1.ua/news/75444-v-ukrayinu-z-p ... ditey.html
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