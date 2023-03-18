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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.

Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Іноземці зовсім інші.

Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі
В Україну з полону в Сирії повернули 2 українок та 6 дітей
https://t1.ua/news/75444-v-ukrayinu-z-p ... ditey.html
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:40

Про вибір

Якось на роботі за чашкою чаю спитала 25-річного колегу: «Коли ти плануєш одружитися?» Відповідь мене вразила. Виявилося, що він переживає розлучення з коханою, з якою багато років були разом (зі школи), бо вона вийшла заміж. А він почав шукати відповіді на питання «кого обирають жінки» і натрапив на одне наукове дослідження. Суть дослідження – показати як обирають пару жінки та чоловіки. Якщо коротко – чоловіки роблять свій вибір у 50% випадків, а жінки – лише у 10% випадків (тобто більш вимогливі). Колега каже мені: «Вгадай, чому у жінок так?» Я кажу: «Без мільйона не підходь?» Він засміявся: «Звідки ти знаєш?» Я пояснила, що кожна жінка хоче, щоб про неї піклувалися, щоб чоловік міг забезпечити сім’ю (тобто не лише її, а й їхніх дітей). Він каже: «Ну ось тобі відповідь на твоє питання – одружуся тоді, коли зароблю свій мільйон».

ПС. Чесно скажу, я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум. Також у мене гарна інтуїція, ще не підводила.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:45

  fler написав:
  Hotab написав:...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани))..


Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((.
Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов.



Дякую.

Зображення

я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум.


Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші» :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:12

  Hotab написав:...
Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші» :P

якщо чоловік гарний, то зовсім неважливо якого кольору у нього Бентлі ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:40

Останнім часом помічаю значне збільшення вакансій по роботі за кордоном. Цікаво, з чим пов'язано? :roll: Там "роздивилися", що українці - працьовиті та швидко навчаються? Чи просто наші бізнесмени перевели/відкрили/розвивають бізнеси за кордоном?


  Hotab написав:Зображення

Знущаєшся? Я ж написала, що не люблю ресторани))) Чому чоловіки не запрошують (чи дуже рідко) до театру, кіно, на ковзанку чи просто прогулятися містом?!
ПС. До речі, мій чоловік мені довіряє і все дозволяє… але перевіряє тричі на день))) (телефонує).
fler
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