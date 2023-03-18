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#<1 ... 484485486487 Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було. В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.

Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю. Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю. BIGor

Повідомлень: 7389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 18:17 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Іноземці зовсім інші. Іноземці зовсім інші.

Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі



https://t1.ua/news/75444-v-ukrayinu-z-p ... ditey.html В Україну з полону в Сирії повернули 2 українок та 6 дітей Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі BIGor

Повідомлень: 7389 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1121 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 19:40 Про вибір Якось на роботі за чашкою чаю спитала 25-річного колегу: «Коли ти плануєш одружитися?» Відповідь мене вразила. Виявилося, що він переживає розлучення з коханою, з якою багато років були разом (зі школи), бо вона вийшла заміж. А він почав шукати відповіді на питання «кого обирають жінки» і натрапив на одне наукове дослідження. Суть дослідження – показати як обирають пару жінки та чоловіки. Якщо коротко – чоловіки роблять свій вибір у 50% випадків, а жінки – лише у 10% випадків (тобто більш вимогливі). Колега каже мені: «Вгадай, чому у жінок так?» Я кажу: «Без мільйона не підходь?» Він засміявся: «Звідки ти знаєш?» Я пояснила, що кожна жінка хоче, щоб про неї піклувалися, щоб чоловік міг забезпечити сім’ю (тобто не лише її, а й їхніх дітей). Він каже: «Ну ось тобі відповідь на твоє питання – одружуся тоді, коли зароблю свій мільйон».



ПС. Чесно скажу, я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум. Також у мене гарна інтуїція, ще не підводила. fler

Повідомлень: 3664 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1106 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 19:45 fler написав: Hotab написав: ...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани)).. ...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани))..



Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((.

Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов. Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((.Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов.





Дякую.







я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум.





Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші» Дякую.Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші» Hotab Повідомлень: 8729 З нами з: 15.02.09 Подякував: 557 раз. Подякували: 1936 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 20:12 Hotab написав: ...

Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші» ...Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші»

якщо чоловік гарний, то зовсім неважливо якого кольору у нього Бентлі якщо чоловік гарний, то зовсім неважливо якого кольору у нього Бентлі Shaman

Повідомлень: 2884 З нами з: 29.09.19 Подякував: 397 раз. Подякували: 873 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 20:40 Там "роздивилися", що українці - працьовиті та швидко навчаються? Чи просто наші бізнесмени перевели/відкрили/розвивають бізнеси за кордоном?





Hotab написав:



Знущаєшся? Я ж написала, що не люблю ресторани))) Чому чоловіки не запрошують (чи дуже рідко) до театру, кіно, на ковзанку чи просто прогулятися містом?!

ПС. До речі, мій чоловік мені довіряє і все дозволяє… але перевіряє тричі на день))) (телефонує). Останнім часом помічаю значне збільшення вакансій по роботі за кордоном. Цікаво, з чим пов'язано?Там "роздивилися", що українці - працьовиті та швидко навчаються? Чи просто наші бізнесмени перевели/відкрили/розвивають бізнеси за кордоном?Знущаєшся? Я ж написала, що не люблю ресторани))) Чому чоловіки не запрошують (чи дуже рідко) до театру, кіно, на ковзанку чи просто прогулятися містом?!ПС. До речі, мій чоловік мені довіряє і все дозволяє… але перевіряє тричі на день))) (телефонує). fler

Повідомлень: 3664 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1106 раз. Подякували: 1247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 484485486487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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