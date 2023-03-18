Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
Додано: Суб 18 бер, 2023 18:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Ага, ось інші іноземці, добрі, щирі
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:40
Про вибір
Якось на роботі за чашкою чаю спитала 25-річного колегу: «Коли ти плануєш одружитися?» Відповідь мене вразила. Виявилося, що він переживає розлучення з коханою, з якою багато років були разом (зі школи), бо вона вийшла заміж. А він почав шукати відповіді на питання «кого обирають жінки» і натрапив на одне наукове дослідження. Суть дослідження – показати як обирають пару жінки та чоловіки. Якщо коротко – чоловіки роблять свій вибір у 50% випадків, а жінки – лише у 10% випадків (тобто більш вимогливі). Колега каже мені: «Вгадай, чому у жінок так?» Я кажу: «Без мільйона не підходь?» Він засміявся: «Звідки ти знаєш?» Я пояснила, що кожна жінка хоче, щоб про неї піклувалися, щоб чоловік міг забезпечити сім’ю (тобто не лише її, а й їхніх дітей). Він каже: «Ну ось тобі відповідь на твоє питання – одружуся тоді, коли зароблю свій мільйон».
ПС. Чесно скажу, я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум. Також у мене гарна інтуїція, ще не підводила.
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:45
Дякую.
Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші»
Додано: Суб 18 бер, 2023 20:12
Додано: Нед 19 бер, 2023 01:02
Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.
Мы это сходу поняли. Поэтому жена во время ковида тянула дистанционную учебу детей. Сходу оценки были караул. Если-бы на время ковида не отменили годовые оценки, то младший как минимум остался-бы на втторой год.
Постепенно оценки стали улучшаться. Особенно у старшего.
Младшего пришлось на тьюторинг отдать после школы. 700 долларов в месяц. Благо, эти деньги списываются с базы налогообложения. Получим возрата с этого где-то долларов 400-500. И это дало результат.
У старшего дела получше и без тьюторинга.
Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.
Моя задача - обеспечение.
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