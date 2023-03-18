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fler написав:В Україні і до війни був перекос щодо кількості жінки/чоловіки, наче жінок на 15% більше було.
Це тому що жінки живуть і до 60-ти, і до 80-ти. Тобто тільки через жінок віку 60-80 років. Знав трьох чоловіків - померли після 45-50, один взагалі не курив і тільки шампанське на новий рік з алкоголю.
Якось на роботі за чашкою чаю спитала 25-річного колегу: «Коли ти плануєш одружитися?» Відповідь мене вразила. Виявилося, що він переживає розлучення з коханою, з якою багато років були разом (зі школи), бо вона вийшла заміж. А він почав шукати відповіді на питання «кого обирають жінки» і натрапив на одне наукове дослідження. Суть дослідження – показати як обирають пару жінки та чоловіки. Якщо коротко – чоловіки роблять свій вибір у 50% випадків, а жінки – лише у 10% випадків (тобто більш вимогливі). Колега каже мені: «Вгадай, чому у жінок так?» Я кажу: «Без мільйона не підходь?» Він засміявся: «Звідки ти знаєш?» Я пояснила, що кожна жінка хоче, щоб про неї піклувалися, щоб чоловік міг забезпечити сім’ю (тобто не лише її, а й їхніх дітей). Він каже: «Ну ось тобі відповідь на твоє питання – одружуся тоді, коли зароблю свій мільйон».
ПС. Чесно скажу, я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум. Також у мене гарна інтуїція, ще не підводила.
Hotab написав:...дівчата кажуть, що достатньо секунд, щоб оцінити «з ним щось може бути , чи точно ні»))). Так якщо не йокає, то чого його ходити в ті ресторани))..
Мені потрібно хвилин 15 присутності поруч, щоб те оцінити. (Вередлива, мабуть))). Ресторани я не люблю, просто щось інше чомусь дуже рідко пропонують((. Ти, Hotab, розумний + привабливий, легко знайдеш собі пару, якщо ще не знайшов.
Дякую.
я не з тих, до кого «без мільйона не підходь» і в ресторані завжди маю гроші, щоб за себе заплатити (коли пропоную, то чоловіки у 100% випадків категорично відмовляються). Мій головний критерій вибору – розум.
Я завжди кажу: «жінки люблять чоловіків не за їх гроші. А за ті якості, які їм допомагають заробляти ті гроші»
Wisznia2021 написав:Є жінка знайома в Німеччині, двоє дітей 12-14 років, діти якої тут в інтеграційному класі рік не вчилися із- за наших донецьких дітей, а в українській школі не вчилися, бо почалися алгебра, хімія, фізіка, вчителі нічого не пояснюють, або пояснюють, коли діти знаходяться в німецький школі, мамі займатися з ними нема коли + немає такого фаху. Я писала про них Так вот, ця мама закінчує В1, в Україні викладала англійську мову, тож хист і розуміння предмету є. Єкзамени, звісно, здасть, говорить нормально. Їй тут запропонували бути вчителькою в інтеграційному класі(5-11 клас за укр шкалою) на повну ставку після закінчення В1. За німецькою шкалою, то буде помічник вчителя, чи щось подібне. Не знаю, що вона вирішить, але бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію.
Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема. Мы это сходу поняли. Поэтому жена во время ковида тянула дистанционную учебу детей. Сходу оценки были караул. Если-бы на время ковида не отменили годовые оценки, то младший как минимум остался-бы на втторой год. Постепенно оценки стали улучшаться. Особенно у старшего. Младшего пришлось на тьюторинг отдать после школы. 700 долларов в месяц. Благо, эти деньги списываются с базы налогообложения. Получим возрата с этого где-то долларов 400-500. И это дало результат. У старшего дела получше и без тьюторинга. Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача. Моя задача - обеспечение.
Starikan написав:Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции. Специфическая страна.
Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя. Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.
"Хорошую" - что Вы имеете ввиду? Белый воротничок с зарплатой 100500 куе в год? И чтобы ничего не надо было делать? Знаю парня из Хмельницкого, бывший офицер НГУ. Молодой еще. Выиграл Гринкард. Приехал с женой и маленьким ребенком. По его словам, "военный человек умеет все...и ничего конкретно". Пошел учеником в лифтовую компанию. На старт получил 18 долларов в час, через 2 года уже имел 32 доллара в час. Старался брать еще субботу в овертайм, то есть, в субботу к основной зарплате он имел еще 48 долларов в час. То есть, если он регулярно работает каждую субботу, то в год получается около 84 куе. На тот момент, когда мы познакомились, он работал по экстренным выездам, то есть, когда в лифте застревали люди, то он должен был приехать, открыть двери, достать людей и по возможности запустить лифт. Это если незначительная причина. Если с лифтом что-то серьезное, то это уже приезжают ремонтники. Это "хорошая" работа для понаеха?
Starikan написав:Любопытно, что я ни разу не слышал о беженцах во Франции. Специфическая страна.
Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя. Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.
"Хорошую" - что Вы имеете ввиду? Белый воротничок с зарплатой 100500 куе в год? И чтобы ничего не надо было делать? Знаю парня из Хмельницкого, бывший офицер НГУ. Молодой еще. Выиграл Гринкард. Приехал с женой и маленьким ребенком. По его словам, "военный человек умеет все...и ничего конкретно". Пошел учеником в лифтовую компанию. На старт получил 18 долларов в час, через 2 года уже имел 32 доллара в час. Старался брать еще субботу в овертайм, то есть, в субботу к основной зарплате он имел еще 48 долларов в час. То есть, если он регулярно работает каждую субботу, то в год получается около 84 куе. На тот момент, когда мы познакомились, он работал по экстренным выездам, то есть, когда в лифте застревали люди, то он должен был приехать, открыть двери, достать людей и по возможности запустить лифт. Это если незначительная причина. Если с лифтом что-то серьезное, то это уже приезжают ремонтники. Это "хорошая" работа для понаеха?
То есть сначала он работал за $18 в час по будням и $28 по выходным. Это $49k gross при 40+8 часах в неделю. Там ещё вопрос качества плюшек и медстраховки, отдалённости работы. Для старта сойдёт, но по меркам НЙ мало. Когда поднялся до $32 в час, $87k gross уже нормально, особенно если жена тоже работает.