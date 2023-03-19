Wisznia2021 написав:Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.
В Штатах, видимо, с этим проще. Мой внук приехал сюда в 6 лет, предварительно позанимавшись дома языком, и пошел в 1й класс, сейчас в 8м, готовится к high school. В классах были и белые, и черные, и мексы (тут их вообще много), и азиаты - никаких проблем. Учится хорошо, есть некоторые проблемы с литературой, там всё время нужно писать что-то вроде эссе и сочинений, он этого не любит (как и я в свое время). Родители уделяли и уделяют ему большое внимание.