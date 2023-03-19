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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 485486487488
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 05:59

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.
Мы это сходу поняли.
Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.
Моя задача - обеспечение.
Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.

В Штатах, видимо, с этим проще. Мой внук приехал сюда в 6 лет, предварительно позанимавшись дома языком, и пошел в 1й класс, сейчас в 8м, готовится к high school. В классах были и белые, и черные, и мексы (тут их вообще много), и азиаты - никаких проблем. Учится хорошо, есть некоторые проблемы с литературой, там всё время нужно писать что-то вроде эссе и сочинений, он этого не любит (как и я в свое время). Родители уделяли и уделяют ему большое внимание.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Іноземці зовсім інші.

В Україні економічна відкрита (+ певно спецоперація спецслужб) війна з педерацією з початку 2006 року та з 2014 відкритий конфлікт, витрати на який 10% від ВВП.
В Європі зараз теж гібридна війна з РФ (енергетика, санкції, спецслужби, інформаційна війна тощо).

Причому за деякий час вся ситуація (дефіциту чоловіків) пошириться на всю Європу:
- на росії близько 4 млн людей переважно чоловіків у армії та силових структурах;
- в Україні десь 1,5 млн (армія + поліція + нацгвардія + прикордонники + СБУ та інші з прицілом на 2 млн.
- Вірмено-азербайджанський конфлікт не є вирішеним я не думаю, що там є суттєва демобілізація.
- Грузія так дійсно демобілізована, абхазія частково мобілізована бо як мінімум треба було кимось замінити російських окупантів.
- Польша проголосила про збільшення збройних сил.
- Туреччина лишається мобілізованою, операція в Сирії не скінчилася.
- Сирія також є мобілізованою, бо там теж нічого ще не скінчилося.
- В Ірані, Іраку та Йемені теж власне нічого не скінчилося там теж високий ступінь мобілізації чоловічого населення.
Як результат з усіх перелічених країн буде відтік жіночого населення в Західну Європу прямий чи непрямий (наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

Війна...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:36

  Denik написав:наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ.
За офіційними даними:
"Туреччина є країною, яка приймає найбільшу кількість біженців у світі. Окрім біженців, у Туреччині з офіційним видом на проживання проживає 1 мільйон 335 тисяч осіб. Перше місце посідають громадяни Росії - 154 тисячі".
Дані на січень 2023 року.
Джерело: https://tr.euronews.com/2023/01/28/turk ... ilk-sirada
[Примітка моя: росіяни не відносяться і не відносилися до категорії "біженці"].

За даними Міграційної служби Туреччини громадяни росії - в основному "античмобіки" масово залишили країну в грудні - січні та лютому 2023 року - сплили терміни безвізового перебування (90 діб в кожні 180), а картки виду на проживання росіянам НЕ видають з 26 грудня 2022 року.
За офіційними даними за 2022 рік в Туреччину В"ЇХАЛО 5 219 071 громаднян росії, а виїхало 5 205 377 громадян росії. Калькулятор покаже різницю в 13 694 громадян росії.
Джерело: https://www.goc.gov.tr/
Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага...

Після того як на росії влітку-восени настане криза в фінансовій системі з кратною девальвацією та імовірно з тризначною інфляцією більшість жінок непенсійного віку на росії втратить той рівень життя (літній відпочинок на морі з авіаперельотом, регулярна купівля гаджетів, витрати на дорогу косметику та догляд за собою, можливість придбати автомобіль), який вони мали протягом останніх років 15-17.

Росіянки не будуть біженками, а просто економічними мігрантами. Чому говорю про Туреччину - туди можна виїхати без візи.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:22

Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете...
Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом.
Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи.
Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90...
Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете...
Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом.
Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи.
Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90...
Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий.

Немає мовного бар'єру в тій же Анталії бо багато послуг заточено під російських туристів. А в 100 країн ще треба чимось хочаб долетіти - а з цим у педерації великі проблеми.
Вірменія - на моменті дуже мілітаризована країна, Грузія - країна з масовими протестами проти проросійсткого керівництва. Обидві - на межі насичення поточними мігрантами.
Казахстан - досить бідна Країна, подивіться через які рівні цін в доларах на скраплений газ там відбулися минулорічні протести.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:04

Ну: такий завзятий фахівець і з Вірменії, і з Казахстану, і з Грузії, і з мільйнів жінок, які вештаються світом...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну: такий завзятий фахівець і з Вірменії, і з Казахстану, і з Грузії, і з мільйнів жінок, які вештаються світом...

Раджу поцікавитися історією воєн та їх наслідок - звідки в Німеччині з'явилися мільйони турків ))).
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