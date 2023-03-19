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#<1 ... 485486487488 Додано: Нед 19 бер, 2023 05:59 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.

Мы это сходу поняли.

Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.

Моя задача - обеспечение. Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.Мы это сходу поняли.Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.Моя задача - обеспечение. Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює. Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.

В Штатах, видимо, с этим проще. Мой внук приехал сюда в 6 лет, предварительно позанимавшись дома языком, и пошел в 1й класс, сейчас в 8м, готовится к high school. В классах были и белые, и черные, и мексы (тут их вообще много), и азиаты - никаких проблем. Учится хорошо, есть некоторые проблемы с литературой, там всё время нужно писать что-то вроде эссе и сочинений, он этого не любит (как и я в свое время). Родители уделяли и уделяют ему большое внимание. В Штатах, видимо, с этим проще. Мой внук приехал сюда в 6 лет, предварительно позанимавшись дома языком, и пошел в 1й класс, сейчас в 8м, готовится к high school. В классах были и белые, и черные, и мексы (тут их вообще много), и азиаты - никаких проблем. Учится хорошо, есть некоторые проблемы с литературой, там всё время нужно писать что-то вроде эссе и сочинений, он этого не любит (как и я в свое время). Родители уделяли и уделяют ему большое внимание. Starikan 2 Повідомлень: 19208 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2457 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 15:22 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Іноземці зовсім інші. Іноземці зовсім інші.

В Україні економічна відкрита (+ певно спецоперація спецслужб) війна з педерацією з початку 2006 року та з 2014 відкритий конфлікт, витрати на який 10% від ВВП.

В Європі зараз теж гібридна війна з РФ (енергетика, санкції, спецслужби, інформаційна війна тощо).



Причому за деякий час вся ситуація (дефіциту чоловіків) пошириться на всю Європу:

- на росії близько 4 млн людей переважно чоловіків у армії та силових структурах;

- в Україні десь 1,5 млн (армія + поліція + нацгвардія + прикордонники + СБУ та інші з прицілом на 2 млн.

- Вірмено-азербайджанський конфлікт не є вирішеним я не думаю, що там є суттєва демобілізація.

- Грузія так дійсно демобілізована, абхазія частково мобілізована бо як мінімум треба було кимось замінити російських окупантів.

- Польша проголосила про збільшення збройних сил.

- Туреччина лишається мобілізованою, операція в Сирії не скінчилася.

- Сирія також є мобілізованою, бо там теж нічого ще не скінчилося.

- В Ірані, Іраку та Йемені теж власне нічого не скінчилося там теж високий ступінь мобілізації чоловічого населення.

Як результат з усіх перелічених країн буде відтік жіночого населення в Західну Європу прямий чи непрямий (наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).



Війна... В Україні економічна відкрита (+ певно спецоперація спецслужб) війна з педерацією з початку 2006 року та з 2014 відкритий конфлікт, витрати на який 10% від ВВП.В Європі зараз теж гібридна війна з РФ (енергетика, санкції, спецслужби, інформаційна війна тощо).Причому за деякий час вся ситуація (дефіциту чоловіків) пошириться на всю Європу:- на росії близько 4 млн людей переважно чоловіків у армії та силових структурах;- в Україні десь 1,5 млн (армія + поліція + нацгвардія + прикордонники + СБУ та інші з прицілом на 2 млн.- Вірмено-азербайджанський конфлікт не є вирішеним я не думаю, що там є суттєва демобілізація.- Грузія так дійсно демобілізована, абхазія частково мобілізована бо як мінімум треба було кимось замінити російських окупантів.- Польша проголосила про збільшення збройних сил.- Туреччина лишається мобілізованою, операція в Сирії не скінчилася.- Сирія також є мобілізованою, бо там теж нічого ще не скінчилося.- В Ірані, Іраку та Йемені теж власне нічого не скінчилося там теж високий ступінь мобілізації чоловічого населення.Як результат з усіх перелічених країн буде відтік жіночого населення в Західну Європу прямий чи непрямий (наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).Війна... Denik Повідомлень: 1940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 15:36 Denik написав: наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

наприкладпісля чого звідти про переміщення в Європувкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ.

За офіційними даними:

"Туреччина є країною, яка приймає найбільшу кількість біженців у світі. Окрім біженців, у Туреччині з офіційним видом на проживання проживає 1 мільйон 335 тисяч осіб. Перше місце посідають громадяни Росії - 154 тисячі".

Дані на січень 2023 року.

Джерело: https://tr.euronews.com/2023/01/28/turk ... ilk-sirada

[Примітка моя: росіяни не відносяться і не відносилися до категорії " біженці "].



За даними Міграційної служби Туреччини громадяни росії - в основному "античмобіки" масово залишили країну в грудні - січні та лютому 2023 року - сплили терміни безвізового перебування (90 діб в кожні 180), а картки виду на проживання росіянам НЕ видають з 26 грудня 2022 року.

За офіційними даними за 2022 рік в Туреччину В"ЇХАЛО 5 219 071 громаднян росії, а виїхало 5 205 377 громадян росії. Калькулятор покаже різницю в 13 694 громадян росії.

Джерело: https://www.goc.gov.tr/

Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага... Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ.За офіційними даними:"Туреччина є країною, яка приймає найбільшу кількістьу світі. Окрім біженців, у Туреччині з офіційним видом на проживання проживає 1 мільйон 335 тисяч осіб.".Дані на січень 2023 року.Джерело:[Примітка моя: росіяни не відносяться і не відносилися до категорії ""].За даними Міграційної служби Туреччини громадяни росії - в основному "античмобіки" масово залишили країну в грудні - січні та лютому 2023 року - сплили терміни безвізового перебування (90 діб в кожні 180), а картки виду на проживання росіянам НЕ видають з 26 грудня 2022 року.За офіційними даними за 2022 рік в Туреччину В"ЇХАЛОгромаднян росії, а виїхалогромадян росії. Калькулятор покаже різницю вгромадян росії.Джерело:Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага... akurt

Повідомлень: 7458 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3014 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 17:11 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага... Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага...

Після того як на росії влітку-восени настане криза в фінансовій системі з кратною девальвацією та імовірно з тризначною інфляцією більшість жінок непенсійного віку на росії втратить той рівень життя (літній відпочинок на морі з авіаперельотом, регулярна купівля гаджетів, витрати на дорогу косметику та догляд за собою, можливість придбати автомобіль), який вони мали протягом останніх років 15-17.



Росіянки не будуть біженками, а просто економічними мігрантами. Чому говорю про Туреччину - туди можна виїхати без візи. Після того як на росії влітку-восени настане криза в фінансовій системі з кратною девальвацією та імовірно з тризначною інфляцією більшість жінок непенсійного віку на росії втратить той рівень життя (літній відпочинок на морі з авіаперельотом, регулярна купівля гаджетів, витрати на дорогу косметику та догляд за собою, можливість придбати автомобіль), який вони мали протягом останніх років 15-17.Росіянки не будуть біженками, а просто економічними мігрантами. Чому говорю про Туреччину - туди можна виїхати без візи. Denik Повідомлень: 1940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 17:22 Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете...

Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом.

Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи.

Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90...

Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий. akurt

Повідомлень: 7458 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3014 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 18:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете...

Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом.

Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи.

Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90...

Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий. Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете...Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом.Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи.Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90...Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий.

Немає мовного бар'єру в тій же Анталії бо багато послуг заточено під російських туристів. А в 100 країн ще треба чимось хочаб долетіти - а з цим у педерації великі проблеми.

Вірменія - на моменті дуже мілітаризована країна, Грузія - країна з масовими протестами проти проросійсткого керівництва. Обидві - на межі насичення поточними мігрантами.

Казахстан - досить бідна Країна, подивіться через які рівні цін в доларах на скраплений газ там відбулися минулорічні протести. Немає мовного бар'єру в тій же Анталії бо багато послуг заточено під російських туристів. А в 100 країн ще треба чимось хочаб долетіти - а з цим у педерації великі проблеми.Вірменія - на моменті дуже мілітаризована країна, Грузія - країна з масовими протестами проти проросійсткого керівництва. Обидві - на межі насичення поточними мігрантами.Казахстан - досить бідна Країна, подивіться через які рівні цін в доларах на скраплений газ там відбулися минулорічні протести. Denik Повідомлень: 1940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 19:04 Ну: такий завзятий фахівець і з Вірменії, і з Казахстану, і з Грузії, і з мільйнів жінок, які вештаються світом... akurt

Повідомлень: 7458 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3014 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну: такий завзятий фахівець і з Вірменії, і з Казахстану, і з Грузії, і з мільйнів жінок, які вештаються світом... Ну: такий завзятий фахівець і з Вірменії, і з Казахстану, і з Грузії, і з мільйнів жінок, які вештаються світом...

Раджу поцікавитися історією воєн та їх наслідок - звідки в Німеччині з'явилися мільйони турків ))). Раджу поцікавитися історією воєн та їх наслідок - звідки в Німеччині з'явилися мільйони турків ))). Denik Повідомлень: 1940 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 485486487488 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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