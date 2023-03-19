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rjkz написав:Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема. Мы это сходу поняли. Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача. Моя задача - обеспечение.
Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.
В Штатах, видимо, с этим проще. Мой внук приехал сюда в 6 лет, предварительно позанимавшись дома языком, и пошел в 1й класс, сейчас в 8м, готовится к high school. В классах были и белые, и черные, и мексы (тут их вообще много), и азиаты - никаких проблем. Учится хорошо, есть некоторые проблемы с литературой, там всё время нужно писать что-то вроде эссе и сочинений, он этого не любит (как и я в свое время). Родители уделяли и уделяют ему большое внимание.
В Україні економічна відкрита (+ певно спецоперація спецслужб) війна з педерацією з початку 2006 року та з 2014 відкритий конфлікт, витрати на який 10% від ВВП. В Європі зараз теж гібридна війна з РФ (енергетика, санкції, спецслужби, інформаційна війна тощо).
Причому за деякий час вся ситуація (дефіциту чоловіків) пошириться на всю Європу: - на росії близько 4 млн людей переважно чоловіків у армії та силових структурах; - в Україні десь 1,5 млн (армія + поліція + нацгвардія + прикордонники + СБУ та інші з прицілом на 2 млн. - Вірмено-азербайджанський конфлікт не є вирішеним я не думаю, що там є суттєва демобілізація. - Грузія так дійсно демобілізована, абхазія частково мобілізована бо як мінімум треба було кимось замінити російських окупантів. - Польша проголосила про збільшення збройних сил. - Туреччина лишається мобілізованою, операція в Сирії не скінчилася. - Сирія також є мобілізованою, бо там теж нічого ще не скінчилося. - В Ірані, Іраку та Йемені теж власне нічого не скінчилося там теж високий ступінь мобілізації чоловічого населення. Як результат з усіх перелічених країн буде відтік жіночого населення в Західну Європу прямий чи непрямий (наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).
Denik написав:наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).
Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ. За офіційними даними: "Туреччина є країною, яка приймає найбільшу кількість біженців у світі. Окрім біженців, у Туреччині з офіційним видом на проживання проживає 1 мільйон 335 тисяч осіб. Перше місце посідають громадяни Росії - 154 тисячі". Дані на січень 2023 року. Джерело: https://tr.euronews.com/2023/01/28/turk ... ilk-sirada [Примітка моя: росіяни не відносяться і не відносилися до категорії "біженці"].
За даними Міграційної служби Туреччини громадяни росії - в основному "античмобіки" масово залишили країну в грудні - січні та лютому 2023 року - сплили терміни безвізового перебування (90 діб в кожні 180), а картки виду на проживання росіянам НЕ видають з 26 грудня 2022 року. За офіційними даними за 2022 рік в Туреччину В"ЇХАЛО 5 219 071 громаднян росії, а виїхало 5 205 377 громадян росії. Калькулятор покаже різницю в 13 694 громадян росії. Джерело: https://www.goc.gov.tr/ Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага...
akurt написав:Мільйони... Мільйони жінок... цілі мільйони... і мільйони туркень їдуть, летять, повзуть в Европу, Африку, Америку та Канаду... Еге ж... ага...
Після того як на росії влітку-восени настане криза в фінансовій системі з кратною девальвацією та імовірно з тризначною інфляцією більшість жінок непенсійного віку на росії втратить той рівень життя (літній відпочинок на морі з авіаперельотом, регулярна купівля гаджетів, витрати на дорогу косметику та догляд за собою, можливість придбати автомобіль), який вони мали протягом останніх років 15-17.
Росіянки не будуть біженками, а просто економічними мігрантами. Чому говорю про Туреччину - туди можна виїхати без візи.
Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете... Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом. Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи. Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90... Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий.
akurt написав:Краще зовсім не говоріть - бо таке дивні тези інколи пишете... Для довідки: У світі понад 100 країн, куди росіяни їздять без візи. У деяких документах оформляють після прибуття, в інших — онлайн, близько 78 країн впускають іх без віз. А, наприклад, до Вірменії чи Казахстану можна виїхати з російським паспортом. Чемпіон по безвізу - Грузія - росіянин може перебувати там 365 дінв у році, нікому нічого не пояснюючи. Туреччина в тому списку "пасе задніх": безвізовий режим для росіян тільки 60 днів в кожні 180 (при певних умвах може продовжити ще на 30 діб): наприклад, у Вірменії росіяни можуть перебувати 185 днів в році... В Еміратах, Азербайджані та в Ізраїлі - 90... Будь ласка, оперуйте перевіреними фактами: це форум фінансовий.
Немає мовного бар'єру в тій же Анталії бо багато послуг заточено під російських туристів. А в 100 країн ще треба чимось хочаб долетіти - а з цим у педерації великі проблеми. Вірменія - на моменті дуже мілітаризована країна, Грузія - країна з масовими протестами проти проросійсткого керівництва. Обидві - на межі насичення поточними мігрантами. Казахстан - досить бідна Країна, подивіться через які рівні цін в доларах на скраплений газ там відбулися минулорічні протести.