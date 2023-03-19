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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 486487488489 Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24 akurt написав: Denik написав: наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

наприкладпісля чого звідти про переміщення в Європувкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).

Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ. Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ.

Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас? Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас? Zebra

Повідомлень: 11882 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1760 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 20:33 Zebra написав: Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас? Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?

Це Ви чули на ринку в Конотопі?

Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.

І невідомо яким розчином...

Ще й не таке привидиться... Це Ви чули на ринку в Конотопі?Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.І невідомо яким розчином...Ще й не таке привидиться... akurt

Повідомлень: 7460 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3014 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 20:42 akurt написав: Zebra написав: Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас? Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?

Це Ви чули на ринку в Конотопі?

Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.

І невідомо яким розчином...

Ще й не таке привидиться... Це Ви чули на ринку в Конотопі?Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.І невідомо яким розчином...Ще й не таке привидиться...

Я не хочу витрачати час на пошук стат даних відповідного міністрества Туреччини, але колись трапився такий pdf-файлік, і в середньому 2000 українських і 6000 російських наташ набували громадянство Туреччини на рік, одружуючись з громадянами-турками. І відповідно кількість чоловіків-іноземців з України чи Росії що змогли оженитися на турчанках обчислювалося одиницями. Це підтверджує останній землетрус, де загиблими громадянами України були виключно жінки. Я не хочу витрачати час на пошук стат даних відповідного міністрества Туреччини, але колись трапився такий pdf-файлік, і в середньому 2000 українських і 6000 російських наташ набували громадянство Туреччини на рік, одружуючись з громадянами-турками. І відповідно кількість чоловіків-іноземців з України чи Росії що змогли оженитися на турчанках обчислювалося одиницями. Це підтверджує останній землетрус, де загиблими громадянами України були виключно жінки. Zebra

Повідомлень: 11882 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1760 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 20:45 phantom_systems написав: rjkz написав: fler написав: Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.

Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим. Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.



"Хорошую" - что Вы имеете ввиду?

Белый воротничок с зарплатой 100500 куе в год?

И чтобы ничего не надо было делать?

Знаю парня из Хмельницкого, бывший офицер НГУ. Молодой еще.

Выиграл Гринкард.

Приехал с женой и маленьким ребенком.

По его словам, "военный человек умеет все...и ничего конкретно".

Пошел учеником в лифтовую компанию. На старт получил 18 долларов в час, через 2 года уже имел 32 доллара в час. Старался брать еще субботу в овертайм, то есть, в субботу к основной зарплате он имел еще 48 долларов в час. То есть, если он регулярно работает каждую субботу, то в год получается около 84 куе.

На тот момент, когда мы познакомились, он работал по экстренным выездам, то есть, когда в лифте застревали люди, то он должен был приехать, открыть двери, достать людей и по возможности запустить лифт. Это если незначительная причина.

Если с лифтом что-то серьезное, то это уже приезжают ремонтники.

Это "хорошая" работа для понаеха? "Хорошую" - что Вы имеете ввиду?Белый воротничок с зарплатой 100500 куе в год?И чтобы ничего не надо было делать?Знаю парня из Хмельницкого, бывший офицер НГУ. Молодой еще.Выиграл Гринкард.Приехал с женой и маленьким ребенком.По его словам, "военный человек умеет все...и ничего конкретно".Пошел учеником в лифтовую компанию. На старт получил 18 долларов в час, через 2 года уже имел 32 доллара в час. Старался брать еще субботу в овертайм, то есть, в субботу к основной зарплате он имел еще 48 долларов в час. То есть, если он регулярно работает каждую субботу, то в год получается около 84 куе.На тот момент, когда мы познакомились, он работал по экстренным выездам, то есть, когда в лифте застревали люди, то он должен был приехать, открыть двери, достать людей и по возможности запустить лифт. Это если незначительная причина.Если с лифтом что-то серьезное, то это уже приезжают ремонтники.Это "хорошая" работа для понаеха?

То есть сначала он работал за $18 в час по будням и $28 по выходным. Это $49k gross при 40+8 часах в неделю. Там ещё вопрос качества плюшек и медстраховки, отдалённости работы. Для старта сойдёт, но по меркам НЙ мало. Когда поднялся до $32 в час, $87k gross уже нормально, особенно если жена тоже работает. То есть сначала он работал за $18 в час по будням и $28 по выходным. Это $49k gross при 40+8 часах в неделю. Там ещё вопрос качества плюшек и медстраховки, отдалённости работы. Для старта сойдёт, но по меркам НЙ мало. Когда поднялся до $32 в час, $87k gross уже нормально, особенно если жена тоже работает.



Не знаю что было в начале, на 18 его взяли на обучение, а потом добавляли зп.

На момент знакомства, его жена не работала - маленький ребенок, а детские сады тут платные, около штуцера в месяц минимум. Поэтому нет большого смысла идти на стартовую работу.

Обычно все идут куда-то на почти минималку по приезду, так как город дорогой для украинских сбережений, но за месяц-два-три подыскивают что-то получше или получают повышение зп и/или по должности.

На самом деле, это проблема для работников, когда ты приехал из одной реальности и с "корабля" кому-то и 15 долларов в час кажутся деньгами, а потом понемногу начинают поднимать зарплату, то жаба давит это бросить. Тем более, памятуя с чего начал. Некоторые так и сидят на одном месте, постепенно подрастая в зарплате, а некоторые прыгают с одной работы на другую, пробуя что подходит/нравится/есть перспективы.

Знаю одного человека, он начинал с работы на кэш, чистил рыбу в рыбном цеху по 10 часов в день за 130 долларов в день (это, кстати, серьезное нарушение трудового законодательства со стороны работодателя). Работал на стройке разнорабочим. Работал мувером (грузчик при переездах). Разрешения на работу тогда не было. Сейчас работает уборщиком в многоквартирном доме. Говорит, что по сравнению с остальными его работами - это "курорт". И сейчас у него 22 доллара в час. (У него, правда в мае заканчивается ССН и разрещение на работу. Не знаю что будет с его нынешней работой).

Но есть работы и другие. И с большим доходом и с меньшими трудозатратами.

Но их надо искать и пробовать разное. Иметь в себе силы выйти из "зоны комфорта" когда уже прижился на одной работе и устраивает доход. Не знаю что было в начале, на 18 его взяли на обучение, а потом добавляли зп.На момент знакомства, его жена не работала - маленький ребенок, а детские сады тут платные, около штуцера в месяц минимум. Поэтому нет большого смысла идти на стартовую работу.Обычно все идут куда-то на почти минималку по приезду, так как город дорогой для украинских сбережений, но за месяц-два-три подыскивают что-то получше или получают повышение зп и/или по должности.На самом деле, это проблема для работников, когда ты приехал из одной реальности и с "корабля" кому-то и 15 долларов в час кажутся деньгами, а потом понемногу начинают поднимать зарплату, то жаба давит это бросить. Тем более, памятуя с чего начал. Некоторые так и сидят на одном месте, постепенно подрастая в зарплате, а некоторые прыгают с одной работы на другую, пробуя что подходит/нравится/есть перспективы.Знаю одного человека, он начинал с работы на кэш, чистил рыбу в рыбном цеху по 10 часов в день за 130 долларов в день (это, кстати, серьезное нарушение трудового законодательства со стороны работодателя). Работал на стройке разнорабочим. Работал мувером (грузчик при переездах). Разрешения на работу тогда не было. Сейчас работает уборщиком в многоквартирном доме. Говорит, что по сравнению с остальными его работами - это "курорт". И сейчас у него 22 доллара в час. (У него, правда в мае заканчивается ССН и разрещение на работу. Не знаю что будет с его нынешней работой).Но есть работы и другие. И с большим доходом и с меньшими трудозатратами.Но их надо искать и пробовать разное. Иметь в себе силы выйти из "зоны комфорта" когда уже прижился на одной работе и устраивает доход. rjkz

Повідомлень: 14326 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7546 раз. Подякували: 4555 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 бер, 2023 20:59 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію. бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію.



Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.

Мы это сходу поняли.

Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.

Моя задача - обеспечение. Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.Мы это сходу поняли.Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.Моя задача - обеспечение.

Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює. Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.



Так тут у нас и были проблемы, величину которых мы не могли оценить не столкнувщись с ними.

Во многом, мы избежали многих реально сложных проблем, потому что в самом начале нам здорово помогли с выбором места жительства друзья, которые долгое время когда-то жили в этой части НЙ. И они учли и уровень языка и будущих начальных доходов и тд и район уже не чисто "русский", но со значительным количеством выходцев из б.совка.

Вполне могла быть ситуация, что мы попали в школу с "загорелыми ребятами", которые-бы буллили моих бледных детей.

Есть такие, кто очутился без подготовки, пошли, шокировались, но разобрались и переехали в другой район и пошли в другую школу.

Кстати, у меня старший в мидл пошел, а к нашему дому относится паблик мидл - караул. И далеко и район стремный. Белых около 2%. Местные "делают" липовый адрес, чтобы пойти в нормальную школу, но это серьезный проступок. Поэтому мы пошли в частную школу пока. И ребенку там больше нравится, чем в элементари паблик скул (хотя то была очень хорошая школа).

Это такая тут жизнь - школы диктуют место проживания, пока дети учатся.

По этой-же причине многие не спешат покупать жилье, а живут в ренте, чтобы переехать при необходимости. Так тут у нас и были проблемы, величину которых мы не могли оценить не столкнувщись с ними.Во многом, мы избежали многих реально сложных проблем, потому что в самом начале нам здорово помогли с выбором места жительства друзья, которые долгое время когда-то жили в этой части НЙ. И они учли и уровень языка и будущих начальных доходов и тд и район уже не чисто "русский", но со значительным количеством выходцев из б.совка.Вполне могла быть ситуация, что мы попали в школу с "загорелыми ребятами", которые-бы буллили моих бледных детей.Есть такие, кто очутился без подготовки, пошли, шокировались, но разобрались и переехали в другой район и пошли в другую школу.Кстати, у меня старший в мидл пошел, а к нашему дому относится паблик мидл - караул. И далеко и район стремный. Белых около 2%. Местные "делают" липовый адрес, чтобы пойти в нормальную школу, но это серьезный проступок. Поэтому мы пошли в частную школу пока. И ребенку там больше нравится, чем в элементари паблик скул (хотя то была очень хорошая школа).Это такая тут жизнь - школы диктуют место проживания, пока дети учатся.По этой-же причине многие не спешат покупать жилье, а живут в ренте, чтобы переехать при необходимости. rjkz

Повідомлень: 14326 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7546 раз. Подякували: 4555 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 486487488489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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