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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24
akurt написав: Denik написав:
наприклад мільйон жінок з росії виїжджає в Туреччину
після чого звідти про переміщення в Європу задумається мільйон місцевих жінок
вкупі з українськими, сирійськими та іншими біженками).
Будь ласка, оперуйте перевіреними цифрами, це форум ФІНАНСОВИЙ.
Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:33
Zebra написав:
Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?
Це Ви чули на ринку в Конотопі?
Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.
І невідомо яким розчином...
Ще й не таке привидиться...
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:42
akurt написав: Zebra написав:
Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?
Це Ви чули на ринку в Конотопі?
Не ходіть туди - там і курку, і курячі стегна шприцюють, щоби були важчими.
І невідомо яким розчином...
Ще й не таке привидиться...
Я не хочу витрачати час на пошук стат даних відповідного міністрества Туреччини, але колись трапився такий pdf-файлік, і в середньому 2000 українських і 6000 російських наташ набували громадянство Туреччини на рік, одружуючись з громадянами-турками. І відповідно кількість чоловіків-іноземців з України чи Росії що змогли оженитися на турчанках обчислювалося одиницями. Це підтверджує останній землетрус, де загиблими громадянами України були виключно жінки.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:45
phantom_systems написав: rjkz написав: fler написав:
Есть такие знакомые. Молодая семья 30+, выехали в начале войны на своей машине через Молдову. Во Франции им дали 3-х комн.квартиру в городе недалеко от Марселя.
Моя коллега по работе, тоже 30+, не замужем, выехала через Венгрию, сейчас в Париже. Выучила французский, уже сдала экзамен, ищет приличную работу и мужа-олигарха. Говорит, что хорошую работу беженцам не предлагают, очень туго с этим.
"Хорошую" - что Вы имеете ввиду?
Белый воротничок с зарплатой 100500 куе в год?
И чтобы ничего не надо было делать?
Знаю парня из Хмельницкого, бывший офицер НГУ. Молодой еще.
Выиграл Гринкард.
Приехал с женой и маленьким ребенком.
По его словам, "военный человек умеет все...и ничего конкретно".
Пошел учеником в лифтовую компанию. На старт получил 18 долларов в час, через 2 года уже имел 32 доллара в час. Старался брать еще субботу в овертайм, то есть, в субботу к основной зарплате он имел еще 48 долларов в час. То есть, если он регулярно работает каждую субботу, то в год получается около 84 куе.
На тот момент, когда мы познакомились, он работал по экстренным выездам, то есть, когда в лифте застревали люди, то он должен был приехать, открыть двери, достать людей и по возможности запустить лифт. Это если незначительная причина.
Если с лифтом что-то серьезное, то это уже приезжают ремонтники.
Это "хорошая" работа для понаеха?
То есть сначала он работал за $18 в час по будням и $28 по выходным. Это $49k gross при 40+8 часах в неделю. Там ещё вопрос качества плюшек и медстраховки, отдалённости работы. Для старта сойдёт, но по меркам НЙ мало. Когда поднялся до $32 в час, $87k gross уже нормально, особенно если жена тоже работает.
Не знаю что было в начале, на 18 его взяли на обучение, а потом добавляли зп.
На момент знакомства, его жена не работала - маленький ребенок, а детские сады тут платные, около штуцера в месяц минимум. Поэтому нет большого смысла идти на стартовую работу.
Обычно все идут куда-то на почти минималку по приезду, так как город дорогой для украинских сбережений, но за месяц-два-три подыскивают что-то получше или получают повышение зп и/или по должности.
На самом деле, это проблема для работников, когда ты приехал из одной реальности и с "корабля" кому-то и 15 долларов в час кажутся деньгами, а потом понемногу начинают поднимать зарплату, то жаба давит это бросить. Тем более, памятуя с чего начал. Некоторые так и сидят на одном месте, постепенно подрастая в зарплате, а некоторые прыгают с одной работы на другую, пробуя что подходит/нравится/есть перспективы.
Знаю одного человека, он начинал с работы на кэш, чистил рыбу в рыбном цеху по 10 часов в день за 130 долларов в день (это, кстати, серьезное нарушение трудового законодательства со стороны работодателя). Работал на стройке разнорабочим. Работал мувером (грузчик при переездах). Разрешения на работу тогда не было. Сейчас работает уборщиком в многоквартирном доме. Говорит, что по сравнению с остальными его работами - это "курорт". И сейчас у него 22 доллара в час. (У него, правда в мае заканчивается ССН и разрещение на работу. Не знаю что будет с его нынешней работой).
Но есть работы и другие. И с большим доходом и с меньшими трудозатратами.
Но их надо искать и пробовать разное. Иметь в себе силы выйти из "зоны комфорта" когда уже прижился на одной работе и устраивает доход.
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rjkz
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:59
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
бачу, що дилема така: або ти робиш свою "" кар'єру """, або займатися освітою дітей. Бо, реально, рік чи більше діти вже загубили. Або ще варіант брати гроші із зєкономлених на машину:))) і витрачати їх на репетиторів, якщо сам не можеш виконувати цю функцію.
Адаптация детей в школе в забугорье - та еще проблема.
Мы это сходу поняли.
Я думаю, это в значительной степени заслуга жены и ее главная задача.
Моя задача - обеспечение.
Проблема, причем, даже для мигрантов, а что говорить про беженцев, из которих, большинство єтого и не поняло еще/уже и не поймут. Зустріла на українському мітингу тут свою давню знайому( працювали разом колись). Вони родиною переїхали в Німеччину задовго до війни, дитині років 5-6 було, дитина тут вчила німецьку і тут пішла в перший клас. Проблеми в школі були відразу, дитина навчалася в школі з дітьми з Африки. Вони чекали, що за період навчання в начальній школі будуть зміні і дитина перейде в середню школу в школу рангом по- вище. Навіть переїхали в іншу землю, бо тут градація на три рівня шкіл, а не на два, як було в Баварії. Сподіваюсь, що воно спрацює.
Так тут у нас и были проблемы, величину которых мы не могли оценить не столкнувщись с ними.
Во многом, мы избежали многих реально сложных проблем, потому что в самом начале нам здорово помогли с выбором места жительства друзья, которые долгое время когда-то жили в этой части НЙ. И они учли и уровень языка и будущих начальных доходов и тд и район уже не чисто "русский", но со значительным количеством выходцев из б.совка.
Вполне могла быть ситуация, что мы попали в школу с "загорелыми ребятами", которые-бы буллили моих бледных детей.
Есть такие, кто очутился без подготовки, пошли, шокировались, но разобрались и переехали в другой район и пошли в другую школу.
Кстати, у меня старший в мидл пошел, а к нашему дому относится паблик мидл - караул. И далеко и район стремный. Белых около 2%. Местные "делают" липовый адрес, чтобы пойти в нормальную школу, но это серьезный проступок. Поэтому мы пошли в частную школу пока. И ребенку там больше нравится, чем в элементари паблик скул (хотя то была очень хорошая школа).
Это такая тут жизнь - школы диктуют место проживания, пока дети учатся.
По этой-же причине многие не спешат покупать жилье, а живут в ренте, чтобы переехать при необходимости.
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rjkz
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