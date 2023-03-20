Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24
Переважная більшість мігранток в туреччині, то Наташі - про це знають всі окрім вас?
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:33
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:42
Я не хочу витрачати час на пошук стат даних відповідного міністрества Туреччини, але колись трапився такий pdf-файлік, і в середньому 2000 українських і 6000 російських наташ набували громадянство Туреччини на рік, одружуючись з громадянами-турками. І відповідно кількість чоловіків-іноземців з України чи Росії що змогли оженитися на турчанках обчислювалося одиницями. Це підтверджує останній землетрус, де загиблими громадянами України були виключно жінки.
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:45
Не знаю что было в начале, на 18 его взяли на обучение, а потом добавляли зп.
На момент знакомства, его жена не работала - маленький ребенок, а детские сады тут платные, около штуцера в месяц минимум. Поэтому нет большого смысла идти на стартовую работу.
Обычно все идут куда-то на почти минималку по приезду, так как город дорогой для украинских сбережений, но за месяц-два-три подыскивают что-то получше или получают повышение зп и/или по должности.
На самом деле, это проблема для работников, когда ты приехал из одной реальности и с "корабля" кому-то и 15 долларов в час кажутся деньгами, а потом понемногу начинают поднимать зарплату, то жаба давит это бросить. Тем более, памятуя с чего начал. Некоторые так и сидят на одном месте, постепенно подрастая в зарплате, а некоторые прыгают с одной работы на другую, пробуя что подходит/нравится/есть перспективы.
Знаю одного человека, он начинал с работы на кэш, чистил рыбу в рыбном цеху по 10 часов в день за 130 долларов в день (это, кстати, серьезное нарушение трудового законодательства со стороны работодателя). Работал на стройке разнорабочим. Работал мувером (грузчик при переездах). Разрешения на работу тогда не было. Сейчас работает уборщиком в многоквартирном доме. Говорит, что по сравнению с остальными его работами - это "курорт". И сейчас у него 22 доллара в час. (У него, правда в мае заканчивается ССН и разрещение на работу. Не знаю что будет с его нынешней работой).
Но есть работы и другие. И с большим доходом и с меньшими трудозатратами.
Но их надо искать и пробовать разное. Иметь в себе силы выйти из "зоны комфорта" когда уже прижился на одной работе и устраивает доход.
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:59
Так тут у нас и были проблемы, величину которых мы не могли оценить не столкнувщись с ними.
Во многом, мы избежали многих реально сложных проблем, потому что в самом начале нам здорово помогли с выбором места жительства друзья, которые долгое время когда-то жили в этой части НЙ. И они учли и уровень языка и будущих начальных доходов и тд и район уже не чисто "русский", но со значительным количеством выходцев из б.совка.
Вполне могла быть ситуация, что мы попали в школу с "загорелыми ребятами", которые-бы буллили моих бледных детей.
Есть такие, кто очутился без подготовки, пошли, шокировались, но разобрались и переехали в другой район и пошли в другую школу.
Кстати, у меня старший в мидл пошел, а к нашему дому относится паблик мидл - караул. И далеко и район стремный. Белых около 2%. Местные "делают" липовый адрес, чтобы пойти в нормальную школу, но это серьезный проступок. Поэтому мы пошли в частную школу пока. И ребенку там больше нравится, чем в элементари паблик скул (хотя то была очень хорошая школа).
Это такая тут жизнь - школы диктуют место проживания, пока дети учатся.
По этой-же причине многие не спешат покупать жилье, а живут в ренте, чтобы переехать при необходимости.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:38
В Киеве тоже школа диктует место проживания, во всякому случае, у нас так было. Так как всем удобнее, чтобы ребенок жил по- ближе к школе. Было даже такое, что свою квартиру сдали( мы там и не особо хотели жить, если честно) и снимали через дорогу от школы несколько лет. Потом купили тоже с привязкой к школе.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:49
У нас начиная с Ковида, даже неплохие школы начали скатываться в УГ. Физ-Мат лицея (несколько раз первое место по Украине по ЗНО) на всех не хватит.
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:36
Ви здивуєтесь, но люди працюють і за мінімалку мінус податки... Навіть де інде є заборгованість по такій з.п(комунальні підприємства)...
Це добре, що вас не прижало, у житті бувають різні ситуації, дівчата хоч офіційно можуть поїхати за кордон, а з хлопцями складніше...
п.с. В АТБ доречі вже немає реклами "потрібні на роботу спеціалісти", напевне немає потреби, да і працювати там м'яко кажучі складно, деякі навіть першу з.п. не отримували і кидали, бо пряма мова: "ноги протянуть можна от нагрузки"...
Додано: Пон 20 бер, 2023 14:46
somilitark
Sommi, я знаю об уровне реальных оплат в госсекторе и в системе ВО, где все, кроме тех, кто лижет зад команде нового молодого ректора и не учит студентов "дорогих" специальностей(по цене за курс) имеют на руки 5400 часто и ждут с нетерпением пенсию или смерть. Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой, в АТБ кассирша разве что на тебя не орёт как в гастрономе 35 лет назад, и ей на культурное обслуживание население посрать-насрать
Болт тоже писал, что ищет работу стул давить, а лучше кресло, за 10+кгрн часа три в день, а не кайлом махать или баранку крутить сверхурочно без доплаты, за тот же бакшиш.
В эту же степь идут все квартиры кроме как у Флуя за три копейки, пока там клей и шуруп на двустороннем скотче что то держать будет - никто там даже банку краски или рулончик обоек не потратит на лоскомарафет для обедневших эстетов. Тем более новую стиралку/варочную панель/кондёр/ЖК на 55дюймов покупать им не будет, всё новьё тем более в новострое сдаётся за уе, пусть и с дисконтом, а не за подачку на куриные лапки и пшоно по акции.
Додано: Пон 20 бер, 2023 15:49
Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші.
Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю?
Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно.
Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів.
А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють...
Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни...
Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((
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