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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 бер, 2023 15:56
somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:23
airmax78 написав:somilitark
Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:32
somilitark написав: барабашов написав:somilitark
Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой,
Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші.
Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю?
Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно.
Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів.
А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють...
Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни...
Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((
Кого ми обманюємо, коли говоримо, що хтось буде працювати 7-8 кг з віддачею?!
Я вже бачу, як вчителі працюють за 10кг з мінімальним навантаженням, що я мушу, замісць, щоб вечором відпочити везти малого на англійську(в нього спецанглійська, 5 уроків на тиждень в школі, фіг знає чим займаються) , а в суботу на англійську і математику бомжувати в машині по декілька годин. А з наступного року додасця ще українська, бо в школі ноль. І все через те, що вчителі на відчепись виконують свою роботу(звичайно не знімаю в цьому і вину самих дітей, яким пофіг на вчителів).
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:37
Bolt написав: airmax78 написав:somilitark
Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом.
Яку трубу? Віднімайте 150 тисяч. 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч.
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