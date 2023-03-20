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#<1 ... 487488489490 Додано: Пон 20 бер, 2023 15:56 somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях. airmax78 Повідомлень: 42075 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5158 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:23 airmax78 написав: somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях. Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.

Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом. Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом. Bolt Повідомлень: 1709 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:32 somilitark написав: барабашов написав: somilitark

Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой, Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой,

Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші.

Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю?

Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно.

Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів.

А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють...

Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни...

Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти((( Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші.Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю?Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно.Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів.А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють...Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни...Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((

Кого ми обманюємо, коли говоримо, що хтось буде працювати 7-8 кг з віддачею?!

Я вже бачу, як вчителі працюють за 10кг з мінімальним навантаженням, що я мушу, замісць, щоб вечором відпочити везти малого на англійську(в нього спецанглійська, 5 уроків на тиждень в школі, фіг знає чим займаються) , а в суботу на англійську і математику бомжувати в машині по декілька годин. А з наступного року додасця ще українська, бо в школі ноль. І все через те, що вчителі на відчепись виконують свою роботу(звичайно не знімаю в цьому і вину самих дітей, яким пофіг на вчителів). Кого ми обманюємо, коли говоримо, що хтось буде працювати 7-8 кг з віддачею?!Я вже бачу, як вчителі працюють за 10кг з мінімальним навантаженням, що я мушу, замісць, щоб вечором відпочити везти малого на англійську(в нього спецанглійська, 5 уроків на тиждень в школі, фіг знає чим займаються) , а в суботу на англійську і математику бомжувати в машині по декілька годин. А з наступного року додасця ще українська, бо в школі ноль. І все через те, що вчителі на відчепись виконують свою роботу(звичайно не знімаю в цьому і вину самих дітей, яким пофіг на вчителів). Bolt Повідомлень: 1709 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 16:37 Bolt написав: airmax78 написав: somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях. Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.

Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом. Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом.

Яку трубу? Віднімайте 150 тисяч. 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч. Яку трубу? Віднімайте 150 тисяч. 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч. airmax78 Повідомлень: 42075 З нами з: 25.10.12 Подякував: 956 раз. Подякували: 5158 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 19:52 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч. 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч.

І всіх розмістимо в районі квіточки І всіх розмістимо в районі квіточки Faceless

Модератор Повідомлень: 32790 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1374 раз. Подякували: 7700 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 бер, 2023 22:12 airmax78 написав: Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях. Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна -, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.

Я дуже радий за Вас і ваші природні ресурси. Але чужими ресурсами ситий не будеш... Я дуже радий за Вас і ваші природні ресурси. Але чужими ресурсами ситий не будеш... BIGor

Повідомлень: 7392 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 487488489490 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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