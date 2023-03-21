Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
airmax78 написав:somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом.
барабашов написав:somilitark Я говорю что продуктивно работать никто за десятку не будет, не вообще за десятку, допустим уборщицей или в том же Глово, а по 40 минимум часов в тиждень да с хорошей нагрузкой,
Працюють люди з нормальним навантаженням за 7-8000, все залежить від життєвих обставин. Люди стараються навіть, бо є ще гірші варіанти по роботі, або є варіант, що роботи взагалі ніякої немає, на будь які гроші. Бачив зовсім молодих дівчат, прибирали подвір'я, бабулі в них питали: що Вас заставило вдягнути спецодяг і в столиці мести вулицю? Вони чесно відповідали, що переселенки зі сходу, живуть в гуртожитку, продаватися папікам не хочуть, вони пішли на біржу праці, і там сказали, що іншої роботи для них немає, вони і пішли мити вулицю і прибирати сходи, поки так, а далі буде видно. Нажаль війна це і автоматом в економіці біда, багато хто вже спустився в соціальній драбині і радіють малому, працюють і дякують державі і Богу, за то що просто живі, деякі ще на понтах, але я гадаю, що послєвоєнне життя буде ще гірше ніж зараз, тому треба радіти сьогодняшньому рівню і бути готовим до його погіршення, можливо це і добре, що деякі категорії осіб можуть дозволити ще собі розчепирені пальця і пустити пилюку в очі багатством, але жирок потроху спадає і скоро майже всім буде не до понтів. А як приберуть західну допомогу, то Уряду прийдеться закручувати гайки ще більше, це реальність, яку не всі поки що усвідомлюють... Для ринка нерухомості це теж мінус, бо зараз явно всім не до капітальних покупок і витрат, бо на носі ще менші доходи і більші ціни... Стосовно сертифікатів на житло, так це ж чиста емісія, не думаю, що прикладів купівлі буде багато, бо Уряд трохи грає в популізм, ну немає зараз ресурсів впроваджувати такі затратні проекти(((
Кого ми обманюємо, коли говоримо, що хтось буде працювати 7-8 кг з віддачею?! Я вже бачу, як вчителі працюють за 10кг з мінімальним навантаженням, що я мушу, замісць, щоб вечором відпочити везти малого на англійську(в нього спецанглійська, 5 уроків на тиждень в школі, фіг знає чим займаються) , а в суботу на англійську і математику бомжувати в машині по декілька годин. А з наступного року додасця ще українська, бо в школі ноль. І все через те, що вчителі на відчепись виконують свою роботу(звичайно не знімаю в цьому і вину самих дітей, яким пофіг на вчителів).
airmax78 написав:somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Щоб обслуговувати трубу та вирощувати пшеницю з соняшником не потрібно 12 млн людей. Чув, що для СГ достатньо 300 тис людей, та і то, здається, з обслуговуючим їх персоналом.
Яку трубу? Віднімайте 150 тисяч. 150 тисяч - стільки залишиться в Україні. І ось вони вже заживуть. Я - один із тих 150 тисяч.
airmax78 написав:Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Я дуже радий за Вас і ваші природні ресурси. Але чужими ресурсами ситий не будеш...
antey1969 написав:Кстати, прикол. Знаю одну семью откуда-то из под Кропивницкого - муж+жена, четверо детей, мать мужа. Живут экономно до жути, из тафеля тащат домой дармовые продукты чуть ли не мешками, чтобы сразу на неделю хватило. Одежду-секонд нагребли у сердобольных дойчей из округи, мебель - исключительно шпермюль, у них даже телевизор, стиралка и кофемашина оттуда. Мало того, они в шпермюле еще и рабочий смартфон нашли. Спрашиваю отца семейства, какой смысл, вам же вполне нормально социала на семью выделяют. Так тот абсолютно не смущаясь ответил, дескать социал мы откладываем. Хотим накопить на хорошую машину, пока деньги дают. А как только война закончится, посажу всю семью во внедорожник или в минивен и поедем в Украину.
Ні 150-300 тис, ні навіть 12 млн, з яких більша частина пенсіонери, територію не втримають. Воно, звичайно, привабливо для декого, хто себе зараховує до 150 тис обраних уявляти, що він зможе жити на аренді та природній ренті, але свої багатства треба могти захистити. А ця "гвардія" перша при найменшому шухері дає драпака. А на сьогодні картина сумна:
Як свідчать результати опитування, половина українців, які виїхали за кордон, – діти. Серед дорослих більшість (83%) становлять жінки, переважно (42%) у віці 35-49 років. Переважна більшість дорослих біженців (70%) має вищу освіту. Цей показник набагато вищий, ніж частка людей з вищою освітою в Україні (29%) та в ЄС (33%). Найщедріші соціальні виплати в Німеччині: там українці можуть отримувати щомісячні виплати з безробіття (близько 400 євро), додаткові виплати на дітей (285-376 євро на місяць залежно від віку дитини) та субсидії на оренду житла. Різна політика країн приводить до різної адаптації українців до ринку праці. У Німеччині працюють лише 15% біженців, в Італії – 12%. У Польщі працевлаштувався 41% українців, у Чехії – 47%. https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/698183/
Серед моїх знайомих дві сім'ї придбали нещодавно житло. Одні отримали виплати за загиблого, а в другій чоловік воює ще з АТО-ООС, а жінка з дитиною в ФРН працює і дістає соціалку. Приїжджала лікувати зуби і купила квартиру. По крайній мірі і перші і другі розраховують на Україну.
airmax78 написав:somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
airmax78 написав:somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится. Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.