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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:40
antey1969 написав: cherchiltank написав: airmax78 написав:somilitark
Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:33
BIGor написав: antey1969 написав: cherchiltank написав:
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷♂️
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