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#<1 ... 488489490491 Додано: Вів 21 бер, 2023 11:40 antey1969 написав: cherchiltank написав: airmax78 написав: somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях. Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.

Багаті залишаться - переважно чиновники) Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.

Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть. Кормовая база уменьшится.Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.

Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать. Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать. BIGor

Повідомлень: 7393 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 бер, 2023 12:33 BIGor написав: antey1969 написав: cherchiltank написав: Багаті залишаться - переважно чиновники) Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.

Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть. Кормовая база уменьшится.Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.

Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать. Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.

1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️ 1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 1712 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 бер, 2023 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: 1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️ 1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️

Чоловіки віком від 18 до 60 невиїзні.

До речі, рівні права мали би підрозумівати і рівні обов'язки. В мене жінки колеги по роботі таке враження, що ще активніше по забугорним курортам і т.д. підірвались на всяк випадок в час війни. А то дійдемо до того, що найбільш безправний білий, відносно здоровий чоловік традиційної орієнтації найбільш чисельного етносу. Чоловіки віком від 18 до 60 невиїзні.До речі, рівні права мали би підрозумівати і рівні обов'язки. В мене жінки колеги по роботі таке враження, що ще активніше по забугорним курортам і т.д. підірвались на всяк випадок в час війни. А то дійдемо до того, що найбільш безправний білий, відносно здоровий чоловік традиційної орієнтації найбільш чисельного етносу. Ой+

Повідомлень: 5706 З нами з: 19.04.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 бер, 2023 14:46 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: BIGor написав: cherchiltank написав: Багаті залишаться - переважно чиновники) Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.

Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.

Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать. Кормовая база уменьшится.Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.

1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. Доречі, аналогія з кріпацтвом 1860х Доречі, аналогія з кріпацтвом 1860х beee

Повідомлень: 504 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 488489490491 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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