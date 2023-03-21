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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:40

  antey1969 написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:somilitark Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.

Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.

Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:33

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  cherchiltank написав:Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.

Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.

1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷‍♂️

Чоловіки віком від 18 до 60 невиїзні.
До речі, рівні права мали би підрозумівати і рівні обов'язки. В мене жінки колеги по роботі таке враження, що ще активніше по забугорним курортам і т.д. підірвались на всяк випадок в час війни. А то дійдемо до того, що найбільш безправний білий, відносно здоровий чоловік традиційної орієнтації найбільш чисельного етносу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Багаті залишаться - переважно чиновники)

Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.

1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт.
Доречі, аналогія з кріпацтвом 1860х
beee
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