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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:40
antey1969 написав: cherchiltank написав: airmax78 написав:somilitark
Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:33
BIGor написав: antey1969 написав: cherchiltank написав:
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷♂️
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:49
Bolt написав:
1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт. 🤷♂️
Чоловіки віком від 18 до 60 невиїзні.
До речі, рівні права мали би підрозумівати і рівні обов'язки. В мене жінки колеги по роботі таке враження, що ще активніше по забугорним курортам і т.д. підірвались на всяк випадок в час війни. А то дійдемо до того, що найбільш безправний білий, відносно здоровий чоловік традиційної орієнтації найбільш чисельного етносу.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:46
Bolt написав: BIGor написав: cherchiltank написав:
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.
1860 это мем какой-то?! Гугл ничего не выдаёт.
Доречі, аналогія з кріпацтвом 1860х
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:16
Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:23
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:24
BIGor написав: cherchiltank написав: airmax78 написав:somilitark
Ну хоча б хтось багатий повинен лишитись в країні? У нас потенційно дуже багата країна - в нас майже все є, всі природні ресурси окрім мікрочипів в наявності. Не може бути так, що навіть ті 12 мільйонів українців що не виїдуть після війни та залишаться в Україні, житимуть у злиднях.
Багаті залишаться - переважно чиновники)
Кормовая база уменьшится.
Поначалу после войны да, потоки с Запада будут липнуть к их рукам вовсю. Но после первых крупных скандалов (у нас не могут воровать 5-10%, рви все и сразу) поток резко обмелеет и окучивать придется оставшееся работоспособное население
, ну и попытаются еще в переводы из-за рубежа от освоившихся там мигрантов как-то влезть.
Для чоловіків зроблять 1860 після війни на 3-5 років, так і порішають. Можливо ще для жінок щось відповідне придумають. Квіточки в центрі Києва хтось же має оплачувать панам і обслуговувать.[/quote]
Якщо таке зроблять, то вистрілять собі в ногу, бо ні батальон Монако, ні батальон Відень, ні інші поменше, до України не повернуться, доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60. У мене вже половина знайомих, яким прикрили шлях як волонтерам ( люди таки реально їздили по бізнесу і повертались) купили собі бусики 3.5 т. Що далі придумувати прийдеться? А в цих монако-відень-краків-тощо сидять не лише депутати-менти, а й більш сцикливі бізнесмени, що поки що можуть вести бізнес дистанційно. Але вже думають, куди і як його будуть переводити, якщо ситуація затягнеться. Днями говорив з чоловіком зі Слов‘янська. Зараз в Кракові, планує осісти в Києві. Але теж, доки не поновлять вільний перетин кордону навіть не дивиться варіанти для купівлі.
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gonchik74
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:16
Starikan написав:
Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает.
Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо?
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BIGor
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:34
gonchik74 написав:
доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60.
Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, може ще більш ускладнити перетин кордону.
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