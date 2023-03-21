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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34

  andrijk777 написав:
  gonchik74 написав: доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60.

Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, можуть ще більш ускладнити перетин кордону.

Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:52

  Starikan написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав:Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает.
Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо?

Ця тема скоріш для обговорення на військовій гілці. Але я пішов звідти.
По-перше, я не здатен терпіти образи від флуманів та кудрявих.
По-друге, там набирає силу компанія, яка відкрито закликає відмовлятися іти воювати, доки "судді, прокурори та чинуші" добровільно не підуть на фронт і в них не заберуть дорогі авто та майно.
По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.
Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК).
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  #<1 ... 489490491492
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