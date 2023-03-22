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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34

  andrijk777 написав:
  gonchik74 написав: доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60.

Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, можуть ще більш ускладнити перетин кордону.

Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:52

  Starikan написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав:Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает.
Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо?

Ця тема скоріш для обговорення на військовій гілці. Але я пішов звідти.
По-перше, я не здатен терпіти образи від флуманів та кудрявих.
По-друге, там набирає силу компанія, яка відкрито закликає відмовлятися іти воювати, доки "судді, прокурори та чинуші" добровільно не підуть на фронт і в них не заберуть дорогі авто та майно.
По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.
Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:08

  Starikan написав:По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).
По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:11

  yama написав:
  Starikan написав:По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).
По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?

А вы всё с переводчиком живя во Львове?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33

  yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?


Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.
Все працює:
- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.
- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.
Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.
- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.
- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.
- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.
- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:39

  akurt написав:
  yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?


Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.
Все працює:
- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.
- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.
Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.
- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.
- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.
- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.
- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD.

После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))
На страйк попали ))) прям бинго, а объяснялись как? С языками там не агонь было )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:06

Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:16

Уточнение для stm: после 31.03.2023 НЕ перестают выплачивать - на сегодня известно, что точно получат те, кто въехал до 31.03.2023 и подал заявку на поддержку в 3000 долларов до 30.06.2023.
Также до 30.06.2023 получат те, кто въехал ПОСЛЕ 31.03.2023, но получил Work permit (при оформлении заявки на визу указывал, что собирается работать - получил визу класса Worker).

Ну и Вы правы, как всегда: в забастовке работников аэропортов во Франции я виноват, признаюсь. Было... Перестарался...

Как мы поняли, там горы багажа лежали не разобранные в Париже - некоторые рейсы были отменены и вообще в забастовке участвовали работники аэропортов.
Прикольно: Air France мне прислали письмо, что три чемодана найдены и доставит их в Виннипег по указанному адресу - надо же - девушка Ирина и даже её фото прислали. А девушка Ирина доставила и тоже сделала фото, что чемоданы уже у радостных владельцев...

Я с тем моих приятелей немного прикалывался, я им говорил, что они прилетают в Париж в 16-00, а вылетают на следующий день в 11-30 и это - возможность провести вечер сперва на Монмартре, а потом - на набережной Сены с бокалом шампанского - чтобы запомнилось...
Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Языковый барьер был - побегали они между терминалами 3 и 2, и потом в Торонто, когда оформляли заявку на поиск утерянного багажа, но как-то справились...
akurt
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