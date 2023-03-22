RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34

  andrijk777 написав:
  gonchik74 написав: доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60.

Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, можуть ще більш ускладнити перетин кордону.

Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:52

  Starikan написав:
  BIGor написав:
  Starikan написав:Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает.
Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо?

Ця тема скоріш для обговорення на військовій гілці. Але я пішов звідти.
По-перше, я не здатен терпіти образи від флуманів та кудрявих.
По-друге, там набирає силу компанія, яка відкрито закликає відмовлятися іти воювати, доки "судді, прокурори та чинуші" добровільно не підуть на фронт і в них не заберуть дорогі авто та майно.
По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.
Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:08

  Starikan написав:По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).
По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?
yama
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8647 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:11

  yama написав:
  Starikan написав:По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).
По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?

А вы всё с переводчиком живя во Львове?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3686
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33

  yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?


Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.
Все працює:
- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.
- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.
Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.
- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.
- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.
- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.
- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3015 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:39

  akurt написав:
  yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?


Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.
Все працює:
- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.
- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.
Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.
- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.
- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.
- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.
- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD.

После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))
На страйк попали ))) прям бинго, а объяснялись как? С языками там не агонь было )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3686
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:06

Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:16

Уточнение для stm: после 31.03.2023 НЕ перестают выплачивать - на сегодня известно, что точно получат те, кто въехал до 31.03.2023 и подал заявку на поддержку в 3000 долларов до 30.06.2023.
Также до 30.06.2023 получат те, кто въехал ПОСЛЕ 31.03.2023, но получил Work permit (при оформлении заявки на визу указывал, что собирается работать - получил визу класса Worker).

Ну и Вы правы, как всегда: в общенациональной забастовке во Франции я виноват, признаюсь. Было... Перестарался...

Как мы поняли, там горы багажа лежали не разобранные в Париже - некоторые рейсы были отменены и вообще в забастовке участвовали работники аэропортов.

Я с тех моих приятелей немного прикалывался, я им говорил, что они прилетают в Париж в 16-00, а вылетают на следующий день в 11-30 и это - возможность провести вечер сперва на Монмартре, а потом - на набережной Сены с бокалом шампанского - чтобы запомнилось...
Но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Языковый барьер был - побегали они между терминалами 3 и 2, и потом в Торонто, когда оформляли заявку на поиск утерянного багажа, но как-то справились... Тем более, что я все время был на связи - через Телеграмм...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 22 бер, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3015 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:50

  fler написав:Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. Нажаль місто живе далеко від реальності.
До речі, третя аксіома Трібеки (з теми КРЖН) чим гірше ситуація в Україні - тим краще в Києві.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 490491492493>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.