Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34
Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься.
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:52
Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.
Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК).
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:08
приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).
По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:11
А вы всё с переводчиком живя во Львове?
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33
Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.
Все працює:
- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.
- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.
Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.
- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.
- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.
- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.
- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD.
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:39
После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))
На страйк попали ))) прям бинго, а объяснялись как? С языками там не агонь было )))
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:06
Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:16
Уточнение для stm: после 31.03.2023 НЕ перестают выплачивать - на сегодня известно, что точно получат те, кто въехал до 31.03.2023 и подал заявку на поддержку в 3000 долларов до 30.06.2023.
Также до 30.06.2023 получат те, кто въехал ПОСЛЕ 31.03.2023, но получил Work permit (при оформлении заявки на визу указывал, что собирается работать - получил визу класса Worker).
Ну и Вы правы, как всегда: в общенациональной забастовке во Франции я виноват, признаюсь. Было... Перестарался...
Как мы поняли, там горы багажа лежали не разобранные в Париже - некоторые рейсы были отменены и вообще в забастовке участвовали работники аэропортов.
Я с тех моих приятелей немного прикалывался, я им говорил, что они прилетают в Париж в 16-00, а вылетают на следующий день в 11-30 и это - возможность провести вечер сперва на Монмартре, а потом - на набережной Сены с бокалом шампанского - чтобы запомнилось...
Но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?
Языковый барьер был - побегали они между терминалами 3 и 2, и потом в Торонто, когда оформляли заявку на поиск утерянного багажа, но как-то справились... Тем более, что я все время был на связи - через Телеграмм...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 22 бер, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:50
По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. Нажаль місто живе далеко від реальності.
До речі, третя аксіома Трібеки (з теми КРЖН) чим гірше ситуація в Україні - тим краще в Києві.
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:52
Re: Еміграція, заробітчанство
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