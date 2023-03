Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 490491492493> Додано: Вів 21 бер, 2023 21:34 andrijk777 написав: gonchik74 написав: доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60. доки не відновлять вільний рух через кордони для 18-60.

Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, можуть ще більш ускладнити перетин кордону. Ніякий вільний рух через кордони не відновлять до кінця війни. Це очевидно. Навпаки, можуть ще більш ускладнити перетин кордону.

Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься. Я не плекаю таких надій. Але тоді треба розуміти, що стан справ в економіці лише погіршуватиметься. gonchik74

Додано: Вів 21 бер, 2023 22:52 Starikan написав: BIGor написав: Starikan написав: Я вижу, что тут войну почти никто всерьез не воспринимает. Я вижу, що тут войну почти никто всерьез не воспринимает. Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо? Це Ваше суб'єктивне бачення. До речі, що Ви пропонуєте? Давайте обговоримо?

Ця тема скоріш для обговорення на військовій гілці. Але я пішов звідти.

По-перше, я не здатен терпіти образи від флуманів та кудрявих.

По-друге, там набирає силу компанія, яка відкрито закликає відмовлятися іти воювати, доки "судді, прокурори та чинуші" добровільно не підуть на фронт і в них не заберуть дорогі авто та майно.

По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан. Ця тема скоріш для обговорення на військовій гілці. Але я пішов звідти.По-перше, я не здатен терпіти образи від флуманів та кудрявих.По-друге, там набирає силу компанія, яка відкрито закликає відмовлятися іти воювати, доки "судді, прокурори та чинуші" добровільно не підуть на фронт і в них не заберуть дорогі авто та майно.По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.

Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.
Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК). Та ладно, в нас ще поки обмежена-демократія - можна писати.Ситуацій і думок багато, але на мою думку - в кожного своя голова на плечах і кожен обирає сам що йому робити і свої пріоритети в житті (звичайно якщо його вже не залапали здорові мужики з ТСЦК).

Додано: Сер 22 бер, 2023 10:08 Starikan написав: По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан. По-третє, в мене глибокий песимізм щодо результату війни, і я не хочу отруювати ним форумчан.

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).

приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).

По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ? приємно читати багатьох українською. Я спочатку читаю а потім приходиться дивитися на нік щоб зрозуміти хто це написав )).По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?

А вы всё с переводчиком живя во Львове? А вы всё с переводчиком живя во Львове?

Додано: Сер 22 бер, 2023 18:33 yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ? По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?



Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.

Все працює:

- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.

- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.

Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.

- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.

- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.

- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.

- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD. Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.Все працює:- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.- ходять шукають квартиру в оренду - хочуть поближче до школи, є варіанти в діапазоні 1000…1500 CAD. akurt

Додано: Сер 22 бер, 2023 19:39 akurt написав: yama написав: По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ? По темі Як там Канада в них була програма для Українських біженців але зараз вона якась підвішена не зрозуміло діє чи ні . Хто в курсі ?



Я в курсі трохи, бо щоденно спілкуюся з нашими людьми.

Все працює:

- посадили на літак Париж - Торонто. А вилітали з Анталії. Була проблема: попали на загальнонаціональний страйк у Франції - прилетіли без багажу. Але потім Aіr France знайшли та доставили на вказану адресу. Все ціле.

- в Торонто в аеропорту отримали Work permit.

Вилетіли у Вінніпег - тем вже родичі чекали, які прилетіли в грудні та вже працюють.

- у Вінніпезі поселили в готель Best Western - безкоштовно і з харчуванням. Там живуть з 11 березня.

- сьогодні повідомили, що безкоштовне проживання продовжили ще на 2 тижня.

- з трьох осіб родини одному вже зайшли 3000 CAD, іншим ще чекають.

После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))

После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))

На страйк попали ))) прям бинго, а объяснялись как? С языками там не агонь было ))) После 31.03.2023 3000$ перестают платить, так что yama не успеет, а с Вашей помощью и подавно )))))На страйк попали ))) прям бинго, а объяснялись как? С языками там не агонь было )))

Додано: Сер 22 бер, 2023 20:06 ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни. Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

Додано: Сер 22 бер, 2023 20:16 Уточнение для stm: после 31.03.2023 НЕ перестают выплачивать - на сегодня известно, что точно получат те, кто въехал до 31.03.2023 и подал заявку на поддержку в 3000 долларов до 30.06.2023.

Также до 30.06.2023 получат те, кто въехал ПОСЛЕ 31.03.2023, но получил Work permit (при оформлении заявки на визу указывал, что собирается работать - получил визу класса Worker).



Ну и Вы правы, как всегда: в общенациональной забастовке во Франции я виноват, признаюсь. Было... Перестарался...



Как мы поняли, там горы багажа лежали не разобранные в Париже - некоторые рейсы были отменены и вообще в забастовке участвовали работники аэропортов.



Я с тех моих приятелей немного прикалывался, я им говорил, что они прилетают в Париж в 16-00, а вылетают на следующий день в 11-30 и это - возможность провести вечер сперва на Монмартре, а потом - на набережной Сены с бокалом шампанского - чтобы запомнилось...

Но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?



Языковый барьер был - побегали они между терминалами 3 и 2, и потом в Торонто, когда оформляли заявку на поиск утерянного багажа, но как-то справились... Тем более, что я все время был на связи - через Телеграмм...

Додано: Сер 22 бер, 2023 20:50 fler написав: Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни. Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. Нажаль місто живе далеко від реальності.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. Нажаль місто живе далеко від реальності.

До речі, третя аксіома Трібеки (з теми КРЖН) чим гірше ситуація в Україні - тим краще в Києві. По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. Нажаль місто живе далеко від реальності.До речі, третя аксіома Трібеки (з теми КРЖН) чим гірше ситуація в Україні - тим краще в Києві.

Додано: Сер 22 бер, 2023 20:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко? Не послушали меня, но запомнилось... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так. Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

