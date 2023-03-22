RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:58

  BIGor написав:
  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...
Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3015 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:06

Щойно повідомили, що Програму CUAET продовжено на 1 рік.
Подати заявку на візу можна до 15 липня 2023 року, а гроші та готелі - до 31.03.2024 року...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3015 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:21

  BIGor написав:
  fler написав:Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.

Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?
Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:42

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...
Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...

Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігу https://www.ventusky.com/?p=49.829;-97.175;10&l=snow
Після сонячної Турції думаю впадуть в депресію...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:44

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.

Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?
Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).

В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 490491492493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.