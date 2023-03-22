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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 490491492493 Додано: Сер 22 бер, 2023 20:58 BIGor написав: akurt написав: Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко? Не послушали меня, но запомнилось... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так. Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...

Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу... Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу... akurt

Повідомлень: 7470 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3015 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 21:06 Щойно повідомили, що Програму CUAET продовжено на 1 рік.

Подати заявку на візу можна до 15 липня 2023 року, а гроші та готелі - до 31.03.2024 року... akurt

Повідомлень: 7470 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3015 раз. Подякували: 1004 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 21:21 BIGor написав: fler написав: Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни. Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.

Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?

Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює). Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює). fler

Повідомлень: 3678 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 21:42 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко? Не послушали меня, но запомнилось... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так. Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...

Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу... Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...

Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігу https://www.ventusky.com/?p=49.829;-97.175;10&l=snow

Після сонячної Турції думаю впадуть в депресію... Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігуПісля сонячної Турції думаю впадуть в депресію... BIGor

Повідомлень: 7400 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1124 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 21:44 fler написав: BIGor написав: fler написав: Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни. Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні. По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.

Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?

Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює). Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).

В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди. В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди. BIGor

Повідомлень: 7400 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1124 раз. Подякували: 1555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 490491492493 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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