Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...
Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...
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Додано: Сер 22 бер, 2023 20:58
Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...
Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:06
Щойно повідомили, що Програму CUAET продовжено на 1 рік.
Подати заявку на візу можна до 15 липня 2023 року, а гроші та готелі - до 31.03.2024 року...
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:21
Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?
Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:42
Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігу
Після сонячної Турції думаю впадуть в депресію...
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:44
В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди.
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:24
Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї.
Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))
Додано: Чет 23 бер, 2023 06:03
Ви помиляєтеся: у родини з трьох осіб було по одній звичайній валізі.
Можливо, Ви не знаєте, але на літаках не можна перевозити "валізами розміром з неї" - є норма провозу багажа за розмірами та вагою (23 кг).
На три особи було 3 валізи і тільки одна мала вагу рівно 23 кг.
Додано: Чет 23 бер, 2023 06:35
Здається, сніг там і зараз є - а в грудні був мороз до мінус 36. Цікаво, що при такому морозі діти ходили в школу.
Вчора спитав у їх родича про зарплатню: сказав, що мінімалка в Манітобі 13,5 долара на годину, але він вже отримує 20 CAD на годину, так що не так все погано. Тим більше, що почав працювати з 3 січня тільки.
Ну а взагалі Ви маєте рацію: життєвий експеримент цікавий.
Але щось же треба робити...
Тим більше, у них практично не було вибору: вони переїхали з України жити в Туреччину ще восени 2021 року - орендували гарну квартиру за 4000 лір (тоді близько 300$), але з літа 2022 року ціни на оренду квартир в Туреччині сильно зросли: їм мали підвищити з листопада 2022 мінімум до 14 000 лір або і більше (мінімум 800$). Це з"ідало б більшу частину іх прибутків: то треба було щось робити...
Ну а взагалі це шанс: я в 20 років і не мріяв про 20 доларів на годину, а перший бізнес організував з приятелем в 30 - і працювали ми дуже дуже важко: я родину майже не бачив та часто працювали і до 2-х годин ночі... І часто і в холод, і в мороз, і в дощ... Але тоді вперше відчув, що таке власні зароблені гроші, і скільки іх, і як можна їх заробити, і чого вони вартують... Гадаю, що у більшості форумчан теж було не дуже жирне життя... І гроші не падали просто так з неба.
То ще слава Богу, що орендодавець дозволив їм жити до від"їзду в Канаду ще декілька місяців за "старою ціною": добрий до українців попався...
Додано: Чет 23 бер, 2023 07:01
Ну в Польщу немає смисл везти важкі валізки - є ж Нова Пошта - за 400 грн (щось типу того) відправлять дуже велику посилку з речами прямо в поштомат inPost.
А щодо величини рюкзака - важливо не його розмір, а наповнення .
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