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akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?
Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.
Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися... Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...
fler написав:Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.
По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.
Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили? Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).
В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди.
Wisznia2021 написав:Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї. Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))
Ви помиляєтеся: у родини з трьох осіб було по одній звичайній валізі. Можливо, Ви не знаєте, але на літаках не можна перевозити "валізами розміром з неї" - є норма провозу багажа за розмірами та вагою (23 кг). На три особи було 3 валізи і тільки одна мала вагу рівно 23 кг.
Здається, сніг там і зараз є - а в грудні був мороз до мінус 36. Цікаво, що при такому морозі діти ходили в школу. Вчора спитав у їх родича про зарплатню: сказав, що мінімалка в Манітобі 13,5 долара на годину, але він вже отримує 20 CAD на годину, так що не так все погано. Тим більше, що почав працювати з 3 січня тільки. Ну а взагалі Ви маєте рацію: життєвий експеримент цікавий. Але щось же треба робити...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 бер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?
Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.
Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї. Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))
Ну в Польщу немає смисл везти важкі валізки - є ж Нова Пошта - за 400 грн (щось типу того) відправлять дуже велику посилку з речами прямо в поштомат inPost. А щодо величини рюкзака - важливо не його розмір, а наповнення .
Wisznia2021 написав:Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї. Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))
Ви помиляєтеся: у родини з трьох осіб було по одній звичайній валізі. Можливо, Ви не знаєте, але на літаках не можна перевозити "валізами розміром з неї" - є норма провозу багажа за розмірами та вагою (23 кг). На три особи було 3 валізи і тільки одна мала вагу рівно 23 кг.
airmax78 написав:Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.
А в чем проблема? Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
Это просто фейерично. Максим, по сути вы обвиняете людей (я ведь говорил о людях имеющих за рубежом больше чем минималку) в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают. Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство. Вы уж как-то определитесь со своей позицией: поддерживаете вы европейские ценности в виде свободы слова или о чем-то в стиле старых совковых традиций можно шептаться только на кухне? На этой профильной ветке (эмиграция и заробитчанство) можно говорить только о том, как за рубежом все наши страдают или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 23 бер, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места. Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции. Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.
antey1969 написав:А в чем проблема? Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
Это просто фейерично. Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают. Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство. Вы уж как-то определитесь со своей позицией: поддерживаете вы европейские ценности в виде свободы слова или о чем-то в стиле старых совковых традиций можно шептаться только на кухне? На этой профильной ветке (эмиграция и заробитчанство) можно говорить только о том, как за рубежом все наши страдают или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Чем больше людей выезжает, тем меньше остается и тем больше освобождается жилья. Таким образом, из-за того, что меньше людей - тем ниже спрос на недвигу, чем больще освобождается жилья - тем выше предложения. Эти 2 фактора радикально давят на цену недвиги. Это очень затрудняет процесс продажи квартиры со скрытыми плинтусами по довоенной цене. К тому-же из ненавистной Вены, куда, очевио и поставлена задача вывести деньги после продажи.