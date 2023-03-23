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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:42

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Ну так... все вірно... там жінка дуже нервувалася, хоча саме основне у них було в рюкзаках... Ну, ще собачка в боксі... нічого... наче вже оговталися...
Чекаю інфо, що знайшли в оренду та як влаштувалися на роботу...

Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігу https://www.ventusky.com/?p=49.829;-97.175;10&l=snow
Після сонячної Турції думаю впадуть в депресію...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:44

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:Останнім часом спостерігаю помітне збільшення людей на вулицях Києва. Переважно молодь, хлопці/дівчата 50х50. Це приємно. (В Мико одні пенси шастають, зрозуміло чому :( ). Часто обідаю в "Пузатій хаті" - теж помічаю там збільшення людей, але поки значно менше, ніж було до війни.

По Києву ніколи не можна судити про ситуацію в Україні.

Так, згодна, а хто судив? Ви десь бачили?
Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).

В кожного свій інтерес, в когось бізнес, а в когось немає власного житла і повертатись нікуди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:24

  BIGor написав:
  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї.
Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 06:03

  Wisznia2021 написав:Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї.
Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))

Ви помиляєтеся: у родини з трьох осіб було по одній звичайній валізі.
Можливо, Ви не знаєте, але на літаках не можна перевозити "валізами розміром з неї" - є норма провозу багажа за розмірами та вагою (23 кг).
На три особи було 3 валізи і тільки одна мала вагу рівно 23 кг.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 06:35

  BIGor написав:Блін, подививсь де цей Вінніпег, так там зараз за містом 70 см снігу https://www.ventusky.com/?p=49.829;-97.175;10&l=snow
Після сонячної Турції думаю впадуть в депресію...

Здається, сніг там і зараз є - а в грудні був мороз до мінус 36. Цікаво, що при такому морозі діти ходили в школу.
Вчора спитав у їх родича про зарплатню: сказав, що мінімалка в Манітобі 13,5 долара на годину, але він вже отримує 20 CAD на годину, так що не так все погано. Тим більше, що почав працювати з 3 січня тільки.
Ну а взагалі Ви маєте рацію: життєвий експеримент цікавий.
Але щось же треба робити...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 бер, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 07:01

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Не послушали меня, но запомнилось отсутствием чемоданов... Будет что вспомнить: трудно начинать НОВУЮ жизнь... А кому было легко?

Та ладно. Я он почав нове життя з невеличким рюкзаком. Справжня хардкорна еміграція тільки так.

Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї.
Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))

Ну в Польщу немає смисл везти важкі валізки - є ж Нова Пошта - за 400 грн (щось типу того) відправлять дуже велику посилку з речами прямо в поштомат inPost.
А щодо величини рюкзака - важливо не його розмір, а наповнення :wink: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:54

  akurt написав:
  Wisznia2021 написав:Зрозуміло чого. Але ж жінка, думаю, була з декількома валізами розміром з неї.
Бачу, як наші бєжєнки сідають на потяг Пшемисль-Київ і навпаки- пятью вечерними платьями не обошлось:)))

Ви помиляєтеся: у родини з трьох осіб було по одній звичайній валізі.
Можливо, Ви не знаєте, але на літаках не можна перевозити "валізами розміром з неї" - є норма провозу багажа за розмірами та вагою (23 кг).
На три особи було 3 валізи і тільки одна мала вагу рівно 23 кг.

Ви, мабуть, не читали що і кому і про що я писала
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:35

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.

А в чем проблема?
Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.

Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Это просто фейерично.
Максим, по сути вы обвиняете людей (я ведь говорил о людях имеющих за рубежом больше чем минималку) в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
Вы уж как-то определитесь со своей позицией: поддерживаете вы европейские ценности в виде свободы слова или о чем-то в стиле старых совковых традиций можно шептаться только на кухне?
На этой профильной ветке (эмиграция и заробитчанство) можно говорить только о том, как за рубежом все наши страдают или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 23 бер, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.
Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.
Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:57

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:А в чем проблема?
Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.

Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Это просто фейерично.
Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
Вы уж как-то определитесь со своей позицией: поддерживаете вы европейские ценности в виде свободы слова или о чем-то в стиле старых совковых традиций можно шептаться только на кухне?
На этой профильной ветке (эмиграция и заробитчанство) можно говорить только о том, как за рубежом все наши страдают или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?


Чем больше людей выезжает, тем меньше остается и тем больше освобождается жилья.
Таким образом, из-за того, что меньше людей - тем ниже спрос на недвигу, чем больще освобождается жилья - тем выше предложения. Эти 2 фактора радикально давят на цену недвиги. Это очень затрудняет процесс продажи квартиры со скрытыми плинтусами по довоенной цене. К тому-же из ненавистной Вены, куда, очевио и поставлена задача вывести деньги после продажи.
rjkz
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