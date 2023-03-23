RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:04

  antey1969 написав:Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.
Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.
Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.

Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:14

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:44

  fler написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.

Якийсь синдром - вчити людей жити.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7402
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:54

  BIGor написав:Якийсь синдром - вчити людей жити.

Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:56

  fler написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.

Я ж кажу: якийсь повний ПЦ з емпатієй. Нєосознанноє нєзнаніє. До людей тупо не доходить - як скрізь бетонну стіну. А потім дивуємось як якийсь пздк-стендапер верзе про "я рождєн для офігенной жизні" а про тих хто воює - "це їхній вибір"... Так то 20-річний пздк, а тут 50+ річні стендапери не доганяють.
airmax78
 
Повідомлень: 42105
З нами з: 25.10.12
Подякував: 957 раз.
Подякували: 5163 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 492493494495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.