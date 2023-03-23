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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 бер, 2023 20:04
antey1969 написав:
Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.
Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.
Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.
Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? )
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:14
antey1969 написав: airmax78 написав:
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:44
fler написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.
Якийсь синдром - вчити людей жити.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:56
fler написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.
Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.
... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?
Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.
Я ж кажу: якийсь повний ПЦ з емпатієй. Нєосознанноє нєзнаніє. До людей тупо не доходить - як скрізь бетонну стіну. А потім дивуємось як якийсь пздк-стендапер верзе про "я рождєн для офігенной жизні" а про тих хто воює - "це їхній вибір"... Так то 20-річний пздк, а тут 50+ річні стендапери не доганяють.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:33
airmax78 написав:
потім дивуємось як якийсь пздк-стендапер верзе про "я рождєн для офігенной жизні" а про тих хто воює - "це їхній вибір"... Так то 20-річний пздк, а тут 50+ річні стендапери не доганяють.
Максим, я считаю, что вы родились для хвостиков омара горячего копчения
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:43
stm написав: BIGor написав:
Якийсь синдром - вчити людей жити.
Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину
Всім хто повчає - прилетять камні?
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:10
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:10
fler написав:
Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює).
Скільки я писав, що жінкам 35+ за кордоном світить дуже мало - мене майже в сексизмі звинувачували...
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:12
Denik беженки ни кола ни двора из бедной страны 25+ тоже не мечта пузатого бюргера. Вы в школе проходили фильм Интердевочка?
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