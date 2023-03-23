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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 493494495496> Додано: Чет 23 бер, 2023 20:04 antey1969 написав: Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.

Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.

Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал. Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.

Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? ) Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? ) stm

Повідомлень: 3688 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 20:14 antey1969 написав: airmax78 написав: Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света. Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.

Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.

... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать? Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки. Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки. fler

Повідомлень: 3684 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 20:44 fler написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света. Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.

Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.

... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать? Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки. Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.

Якийсь синдром - вчити людей жити. Якийсь синдром - вчити людей жити. BIGor

Повідомлень: 7403 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 20:54 BIGor написав: Якийсь синдром - вчити людей жити. Якийсь синдром - вчити людей жити.

Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину stm

Повідомлень: 3688 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 20:56 fler написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света. Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.

Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.

Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.

... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать? Максим, по сути вы обвиняете людей в том, что они, находясь за рубежом совершенно легально и работая опять же совершенно легально, имеют наглость за свои лично заработанные деньги отдыхать так как они считают нужным и этого не скрывают.Причем это не чиновники, не олигархи, большинство из них параллельно еще и своих родных в Украине поддерживает финансово. А из этой финансовой поддержки как минимум 20% НДС получает государство.... или вы таки допускаете где-то там в глубине души, что кто-то за рубежом может успешно работать и отдыхать?

Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки. Багато людей, які залишилися та працюють на благо України (а не якоїсь іншої країни), теж, як не дивно, підтримують своїх рідних фінансово ще й донатять на ВСУ, хоча могли б ці гроші відкладати на відпочинок за бугром. Ті, хто гарно відпочиває за кордоном мали б задуматись, що хтось у цей час захищає їхнє покинуте житло, гинуть військові та мирні жителі, серед яких є чиїсь друзі-колеги-знайомі-родичі. А роботящі "біженці" могли б відпочити за кордоном скромніше, проте допомогти донатами більше, наближаючи перемогу та зберігаючи життя співвітчизників, замість показових фоток у соцмережах, що свідчать про їхню байдужість і не тільки.

Я ж кажу: якийсь повний ПЦ з емпатієй. Нєосознанноє нєзнаніє. До людей тупо не доходить - як скрізь бетонну стіну. А потім дивуємось як якийсь пздк-стендапер верзе про "я рождєн для офігенной жизні" а про тих хто воює - "це їхній вибір"... Так то 20-річний пздк, а тут 50+ річні стендапери не доганяють. Я ж кажу: якийсь повний ПЦ з емпатієй. Нєосознанноє нєзнаніє. До людей тупо не доходить - як скрізь бетонну стіну. А потім дивуємось як якийсь пздк-стендапер верзе про "я рождєн для офігенной жизні" а про тих хто воює - "це їхній вибір"... Так то 20-річний пздк, а тут 50+ річні стендапери не доганяють. airmax78 Повідомлень: 42105 З нами з: 25.10.12 Подякував: 957 раз. Подякували: 5163 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 21:43 stm написав: BIGor написав: Якийсь синдром - вчити людей жити. Якийсь синдром - вчити людей жити.

Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину Карма, Бигор, существует. Есть время разбрасывать камни, а потом уж и они летят в спину

Всім хто повчає - прилетять камні? Всім хто повчає - прилетять камні? BIGor

Повідомлень: 7403 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 22:10 vitaliian

Повідомлень: 17275 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2120 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 22:40 Denik написав: fler написав: Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює). Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення -

Скільки я писав, що жінкам 35+ за кордоном світить дуже мало - мене майже в сексизмі звинувачували... Скільки я писав, що жінкам 35+ за кордоном світить дуже мало - мене майже в сексизмі звинувачували...

Можливо, але точно не в даному випадку, читайте виділене.

Ці дві кралі - замІжні та замОжні бізнес-леді. Вони не працювати поїхали за кордон і не влаштовувати своє життя. Вони вивезли своїх дітей, щоб там їх прихистити, поки в Україні було небезпечно. Та, що в Німеччині, чекала вид на проживання, отримала і повертається. Та, що в Болгарії - не знаю чи отримала щось подібне, але повертається, зокрема, тому що в її бізнесі починається "сезон". Обидві жінки були добре влаштовані за кордоном.Та, що була в Німеччині, виїхала з мамою та дочкою 16 років. Каже, що мамі вдалося накопичити гроші на ремонт у квартирі. Можливо, але точно не в даному випадку, читайте виділене.Ці дві кралі - замІжні та замОжні бізнес-леді. Вони не працювати поїхали за кордон і не влаштовувати своє життя. Вони вивезли своїх дітей, щоб там їх прихистити, поки в Україні було небезпечно. Та, що в Німеччині, чекала вид на проживання, отримала і повертається. Та, що в Болгарії - не знаю чи отримала щось подібне, але повертається, зокрема, тому що в її бізнесі починається "сезон". Обидві жінки були добре влаштовані за кордоном.Та, що була в Німеччині, виїхала з мамою та дочкою 16 років. Каже, що мамі вдалося накопичити гроші на ремонт у квартирі. fler

Повідомлень: 3684 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 22:54 stm написав: antey1969 написав: Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.

Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.

Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал. Кстати, сегодня услышал информацию из немецкого Джобцентра о новых веяниях в этом году: закончивших курс немецкого В1 начали вызывать друг за другом в Джобцентр и там проводить беседу на тему, что нужно приступать к поиску работы, параллельно дают подписаться под обязательством всерьез и старательно заняться поиском рабочего места.Еще в январе такого не было. Наших в Германии потихоньку начинают подталкивать в сторону более плотной интеграции.Думал, процесс начинается с середины лета, ан нет, уже стартовал.

Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? ) Так 80% хотят остаться, они только рады такому повороту или нет? )

Хотеть и остаться - разные вещи.

Но вот то, что основная масса уже конкретно так обустраивается - это точно.

Свой шанс получили все, какое окончательное решение примут и какие усилия приложат, чтобы интегрироваться по-настоящему, это уже другой вопрос.

И о новых веяниях в Джобцентре пока почти никто из наших еще не знает, сам узнал почти случайно. Хотеть и остаться - разные вещи.Но вот то, что основная масса уже конкретно так обустраивается - это точно.Свой шанс получили все, какое окончательное решение примут и какие усилия приложат, чтобы интегрироваться по-настоящему, это уже другой вопрос.И о новых веяниях в Джобцентре пока почти никто из наших еще не знает, сам узнал почти случайно. antey1969 1

Повідомлень: 11812 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1624 раз. Подякували: 3526 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 23:02 fler написав: Denik написав: fler написав: Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення - щоб не втратити чоловіка та гроші (тут є бізнес, який працює). Свіжі новини з Мико - повертаються дружини до чоловіків, 35-40, з Німеччини та Болгарії. 10 місяців сиділи за кордоном з дітьми. Причина повернення -

Скільки я писав, що жінкам 35+ за кордоном світить дуже мало - мене майже в сексизмі звинувачували... Скільки я писав, що жінкам 35+ за кордоном світить дуже мало - мене майже в сексизмі звинувачували...

Можливо, але точно не в даному випадку, читайте виділене.

Ці дві кралі - замІжні та замОжні бізнес-леді. Вони не працювати поїхали за кордон і не влаштовувати своє життя. Вони вивезли своїх дітей, щоб там їх прихистити, поки в Україні було небезпечно. Та, що в Німеччині, чекала вид на проживання, отримала і повертається. Та, що в Болгарії - не знаю чи отримала щось подібне, але повертається, зокрема, тому що в її бізнесі починається "сезон". Обидві жінки були добре влаштовані за кордоном.Та, що була в Німеччині, виїхала з мамою та дочкою 16 років. Каже, що мамі вдалося накопичити гроші на ремонт у квартирі. Можливо, але точно не в даному випадку, читайте виділене.Ці дві кралі - замІжні та замОжні бізнес-леді. Вони не працювати поїхали за кордон і не влаштовувати своє життя. Вони вивезли своїх дітей, щоб там їх прихистити, поки в Україні було небезпечно. Та, що в Німеччині, чекала вид на проживання, отримала і повертається. Та, що в Болгарії - не знаю чи отримала щось подібне, але повертається, зокрема, тому що в її бізнесі починається "сезон". Обидві жінки були добре влаштовані за кордоном.Та, що була в Німеччині, виїхала з мамою та дочкою 16 років. Каже, що мамі вдалося накопичити гроші на ремонт у квартирі.

Та, что вернулась из Германии, если сама письменно не отказалась и уведомила власти об отъезде, потеряет статус временной защиты лишь после полугода отсутствия на территории Германии. Ей на время отсутствия лишь приостановили выплаты социала. Та, что вернулась из Германии, если сама письменно не отказалась и уведомила власти об отъезде, потеряет статус временной защиты лишь после полугода отсутствия на территории Германии. Ей на время отсутствия лишь приостановили выплаты социала. antey1969 1

Повідомлень: 11812 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1624 раз. Подякували: 3526 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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