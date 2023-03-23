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Більшість повернеться по одній причині - велика вартість житла - якщо людина хоче жити не в сараї то повинна або вкалувати на трьох роботах і знімати або мати вільними півмільйона і купувати - що перших що других в Україні обмаль - але ринок все одно вниз незалежно від кількості тих хто повернеться - бо всі гроші в країні (крім корупційних) підуть на армію в найближчі 5-10 років