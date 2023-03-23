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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:50

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:Зображення
А також, якщо ти і так безробітний
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Більшість повернеться по одній причині - велика вартість житла - якщо людина хоче жити не в сараї то повинна або вкалувати на трьох роботах і знімати або мати вільними півмільйона і купувати - що перших що других в Україні обмаль - але ринок все одно вниз незалежно від кількості тих хто повернеться - бо всі гроші в країні (крім корупційних) підуть на армію в найближчі 5-10 років
cherchiltank
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