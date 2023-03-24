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#<1 ... 493494495496 Додано: Чет 23 бер, 2023 23:50 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: А також, якщо ти і так безробітний А також, якщо ти і так безробітний Faceless

Модератор Повідомлень: 32796 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1376 раз. Подякували: 7703 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:15 Re: Еміграція, заробітчанство Більшість повернеться по одній причині - велика вартість житла - якщо людина хоче жити не в сараї то повинна або вкалувати на трьох роботах і знімати або мати вільними півмільйона і купувати - що перших що других в Україні обмаль - але ринок все одно вниз незалежно від кількості тих хто повернеться - бо всі гроші в країні (крім корупційних) підуть на армію в найближчі 5-10 років cherchiltank

Повідомлень: 205 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 04:53 Тоже история из 2-х рук: родина мама,дитина і бабуся приїхали з Польщі в Німеччину і повернулися знову в Польщу, бо бабусю жодна страхова не брала на обслуговування(сказали,- що за віком). Спочатку так було, що не могли відмовити в обслуговуванні біженцю. Чи правила змінилися, чи,може, вони до цього в Польщі вже прихисток мали. Подробиць не знаю. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в П'ят 24 бер, 2023 05:14, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 296 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 04:59 Думаю, що повертатися будуть, так як більшість не знайдуть прийнятну роботу за 1700( чи навіть 1500) чистими. В мене знайомі: родина, 5 чоловік, винаймають добротний будинок( будувався для себе, мабуть, купили чи по заповіту відійшов арендодавцю). В будинку всі меблі, дуже добротні, дерев'яні. Арендна плата 800 євро + комуналь. Це містечко від жд станції десь 5 км. Тобто, на одну людину 160 євро+ комуналь. Тобто, гроші не захмарні, але знайти роботу, щоб не залишити на ній своє здоров'я - людині без якісних знань буде важко. Вони,до речі, так і рахували, що їм вигідніше вже йти працювати, а не на курсах " штани протирати"( але спочатку вони прийшли на курси і 6 місяців собі і іншим голову дурили і ці місця на курсах забрали в когось, хто б дійсно, вчився- але то наш менталітет- " понадкусувати"). Але за десь 3 місяці пошуків, ще ніхто з них не працевлаштований, при тому, що чоловіку підходить не дуже здорова робота на заводі. Жінка теж спочатку була згодна прибирати, але потім вирішила " хочу бути царицєю", прибирати соромно. Wisznia2021 Повідомлень: 296 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 05:17 cherchiltank написав: Більшість повернеться по одній причині - велика вартість житла - якщо людина хоче жити не в сараї то повинна або вкалувати на трьох роботах і знімати або мати вільними півмільйона і купувати - що перших що других в Україні обмаль - але ринок все одно вниз незалежно від кількості тих хто повернеться - бо всі гроші в країні (крім корупційних) підуть на армію в найближчі 5-10 років Більшість повернеться по одній причині - велика вартість житла - якщо людина хоче жити не в сараї то повинна або вкалувати на трьох роботах і знімати або мати вільними півмільйона і купувати - що перших що других в Україні обмаль - але ринок все одно вниз незалежно від кількості тих хто повернеться - бо всі гроші в країні (крім корупційних) підуть на армію в найближчі 5-10 років



В принципе, это уже миллион раз обговаривалось, аренда примерно равна месячному платежу по ипотеке, для США достаточно 2 года подачи инком такс, чтобы формально иметь возможность быть рассмотренным на получение ипотеки.

Собственно, в моем случае, я даже не просил, но мне пришло именное (не реклама) письмо из банка с предложением взять мортгидж по сниженной ставке.

Не в Украине, да, сложно пройти процедуру на рент, даже ходит поговорка "проще купить жилье, чем снять", но если уже живешь в ренте, то это в некотором смысле более комфортно, чем жить в своем.На лендлорде море обязанностей, на тенанте -вовремя платить. Прав больше у тенанта, чем у лендлорда. Если лендлорд перестанет платить банку, то через 3 месяца попадет в префоркложе, потом в форкложе (уже лишится права распоряжаться объектом) и аукцион, на котором банк продаст объект. Если перестанет платить теннант, то, в зависимости от занкона штата, процедура эвикшн (выселение через суд) может занять до года времени и с момента подачи лендлордом в суд до момента выселения, плата не может начисляться.

Кроме того, по моему мнению, покупать для себя надо тогда, когда ты понял, что эта локация - твое. Это может занять и пять лет. Это время лучше прожить в ренте.

Ну и про то, что надо иметь с полмиллиона - это во первых пальцем в небо, а во вторых, большинство людей именно и эмигрируют недовольные доходами в Украине.

Как-то перед отъездом, разговаривал с друзьями на тему " Может вы тоже?" ответ удивил, причем в разных вариациях он повторился с другими друзьями - " Туда надо ехать с состоянием"

Почему?

Это как в поговорке из запоребрика "В тулу со своим самоваром".

Деньги, хоть и нельзя сказать что легко, но намного быстрее и больше зарабатываются в забугорье. Потратить полжизни (и это еще хорошо) на то, чтобы наскирдовать сумму, которая скирдуется за несколько лет за бугром, и после этого свалить туда? Бред.

Когда-то из Украины выехала тн "советская интеллигенция" (с) - врачи, инженеры, учителя, ученые. Это были самые низкооплачиваемые профессии. И сейчас они владеют миллионными (без преувеличения) состояниями. То состояние, которое они везли - 152 доллара на человека, свои профессиональные знания и навыки и английский язык.

Простите, при всем уважении, но Ваш пост - это просто набор штампов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Да, вернутся люди в Украину. Не все. И среди них, большинство пересидевших на социале и попробовавших работать.

Когда-то в США приезжали первые массовые волны эмигрантов из СССР. После принятой поправки к иммиграционному законодательству США в 1989 году.

Если Вам возраст позволяет вспомнить совок 1989 года, то попав в США эмигранты думали, что попали в рай - полные товаров и еды магазины, велфер, фудстемпы, медикейд. Зачем работать. Селились на Брайтоне, на берегу Атлантического океана, в минутах ходьбы до пляжа. Курорт! Оллинклюзив!

И так и остались на в общем-то нищенских пособиях и фудстемпах многие так и не выйдя ни дня на работу. А потом еще веселее - эсэсай (пособие по бедности для тех, кто не заработал себе пенсию).

Но уже дети тех первых эмигрантов выучились и пошли работать. С уже свободным Инглишем. И с сожалением смотрели на своих родителей, которые не воспользовались своим правом на работу. Потому что работая эти дети за месяц зарабатывали столько, сколько давало пособий их родителям государство за год.

И они были свободными.

И если не сидеть на пособиях, которые пока дают беженцам, а пытаться адаптироваться и ассимилироваться, то добьешься того чего хочешь. И за это, как минимум, дети скажут спасибо.

Сидеть на пособиях, чтобы купить машину и на ней вернуться в Украину - это не от большого ума. Порой складывается впечатление, что для украинцев машина - такой-же фетиш, как для индейцев бусы. В принципе, это уже миллион раз обговаривалось, аренда примерно равна месячному платежу по ипотеке, для США достаточно 2 года подачи инком такс, чтобы формально иметь возможность быть рассмотренным на получение ипотеки.Собственно, в моем случае, я даже не просил, но мне пришло именное (не реклама) письмо из банка с предложением взять мортгидж по сниженной ставке.Не в Украине, да, сложно пройти процедуру на рент, даже ходит поговорка "проще купить жилье, чем снять", но если уже живешь в ренте, то это в некотором смысле более комфортно, чем жить в своем.На лендлорде море обязанностей, на тенанте -вовремя платить. Прав больше у тенанта, чем у лендлорда. Если лендлорд перестанет платить банку, то через 3 месяца попадет в префоркложе, потом в форкложе (уже лишится права распоряжаться объектом) и аукцион, на котором банк продаст объект. Если перестанет платить теннант, то, в зависимости от занкона штата, процедура эвикшн (выселение через суд) может занять до года времени и с момента подачи лендлордом в суд до момента выселения, плата не может начисляться.Кроме того, по моему мнению, покупать для себя надо тогда, когда ты понял, что эта локация - твое. Это может занять и пять лет. Это время лучше прожить в ренте.Ну и про то, что надо иметь с полмиллиона - это во первых пальцем в небо, а во вторых, большинство людей именно и эмигрируют недовольные доходами в Украине.Как-то перед отъездом, разговаривал с друзьями на тему " Может вы тоже?" ответ удивил, причем в разных вариациях он повторился с другими друзьями - " Туда надо ехать с состоянием"Почему?Это как в поговорке из запоребрика "В тулу со своим самоваром".Деньги, хоть и нельзя сказать что легко, но намного быстрее и больше зарабатываются в забугорье. Потратить полжизни (и это еще хорошо) на то, чтобы наскирдовать сумму, которая скирдуется за несколько лет за бугром, и после этого свалить туда? Бред.Когда-то из Украины выехала тн "советская интеллигенция" (с) - врачи, инженеры, учителя, ученые. Это были самые низкооплачиваемые профессии. И сейчас они владеют миллионными (без преувеличения) состояниями. То состояние, которое они везли - 152 доллара на человека, свои профессиональные знания и навыки и английский язык.Простите, при всем уважении, но Ваш пост - это просто набор штампов, не имеющих ничего общего с реальностью.Да, вернутся люди в Украину. Не все. И среди них, большинство пересидевших на социале и попробовавших работать.Когда-то в США приезжали первые массовые волны эмигрантов из СССР. После принятой поправки к иммиграционному законодательству США в 1989 году.Если Вам возраст позволяет вспомнить совок 1989 года, то попав в США эмигранты думали, что попали в рай - полные товаров и еды магазины, велфер, фудстемпы, медикейд. Зачем работать. Селились на Брайтоне, на берегу Атлантического океана, в минутах ходьбы до пляжа. Курорт! Оллинклюзив!И так и остались на в общем-то нищенских пособиях и фудстемпах многие так и не выйдя ни дня на работу. А потом еще веселее - эсэсай (пособие по бедности для тех, кто не заработал себе пенсию).Но уже дети тех первых эмигрантов выучились и пошли работать. С уже свободным Инглишем. И с сожалением смотрели на своих родителей, которые не воспользовались своим правом на работу. Потому что работая эти дети за месяц зарабатывали столько, сколько давало пособий их родителям государство за год.И они были свободными.И если не сидеть на пособиях, которые пока дают беженцам, а пытаться адаптироваться и ассимилироваться, то добьешься того чего хочешь. И за это, как минимум, дети скажут спасибо.Сидеть на пособиях, чтобы купить машину и на ней вернуться в Украину - это не от большого ума. Порой складывается впечатление, что для украинцев машина - такой-же фетиш, как для индейцев бусы. rjkz

Повідомлень: 14339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 05:26 Wisznia2021 написав: Думаю, що повертатися будуть, так як більшість не знайдуть прийнятну роботу за 1700( чи навіть 1500) чистими. В мене знайомі: родина, 5 чоловік, винаймають добротний будинок( будувався для себе, мабуть, купили чи по заповіту відійшов арендодавцю). В будинку всі меблі, дуже добротні, дерев'яні. Арендна плата 800 євро + комуналь. Це містечко від жд станції десь 5 км. Тобто, на одну людину 160 євро+ комуналь. Тобто, гроші не захмарні, але знайти роботу, щоб не залишити на ній своє здоров'я - людині без якісних знань буде важко. Вони,до речі, так і рахували, що їм вигідніше вже йти працювати, а не на курсах " штани протирати"( але спочатку вони прийшли на курси і 6 місяців собі і іншим голову дурили і ці місця на курсах забрали в когось, хто б дійсно, вчився- але то наш менталітет- " понадкусувати"). Але за десь 3 місяці пошуків, ще ніхто з них не працевлаштований, при тому, що чоловіку підходить не дуже здорова робота на заводі. Жінка теж спочатку була згодна прибирати, але потім вирішила " хочу бути царицєю", прибирати соромно. Думаю, що повертатися будуть, так як більшість не знайдуть прийнятну роботу за 1700( чи навіть 1500) чистими. В мене знайомі: родина, 5 чоловік, винаймають добротний будинок( будувався для себе, мабуть, купили чи по заповіту відійшов арендодавцю). В будинку всі меблі, дуже добротні, дерев'яні. Арендна плата 800 євро + комуналь. Це містечко від жд станції десь 5 км. Тобто, на одну людину 160 євро+ комуналь. Тобто, гроші не захмарні, але знайти роботу, щоб не залишити на ній своє здоров'я - людині без якісних знань буде важко. Вони,до речі, так і рахували, що їм вигідніше вже йти працювати, а не на курсах " штани протирати"( але спочатку вони прийшли на курси і 6 місяців собі і іншим голову дурили і ці місця на курсах забрали в когось, хто б дійсно, вчився- але то наш менталітет- " понадкусувати"). Але за десь 3 місяці пошуків, ще ніхто з них не працевлаштований, при тому, що чоловіку підходить не дуже здорова робота на заводі. Жінка теж спочатку була згодна прибирати, але потім вирішила " хочу бути царицєю", прибирати соромно.



В любой стране можно найти депрессивный регион, где нет работы.

Где-то больше, где-то меньше.

Как правило, в таких местах и аренда дешевая.

Поэтому, для эмиграции одно из правил - ехать в крупные города, где много работы.

В НЙ сейчас в более-менее нормальном районе 1бдрм начинается с 1700 в месяц, а где-то в Омахе можно снять дом за 500 баксов в месяц.

И что дальще? Сидеть в этом доме и смотреть в потолок?

Или платить 1700, но иметь возможность зарабатыывать и в какой-то момент или купить свое или взять мортгидж и выплачивать его вместо рента?

Я уж не говорю про инфраструктуру. В любой стране можно найти депрессивный регион, где нет работы.Где-то больше, где-то меньше.Как правило, в таких местах и аренда дешевая.Поэтому, для эмиграции одно из правил - ехать в крупные города, где много работы.В НЙ сейчас в более-менее нормальном районе 1бдрм начинается с 1700 в месяц, а где-то в Омахе можно снять дом за 500 баксов в месяц.И что дальще? Сидеть в этом доме и смотреть в потолок?Или платить 1700, но иметь возможность зарабатыывать и в какой-то момент или купить свое или взять мортгидж и выплачивать его вместо рента?Я уж не говорю про инфраструктуру. rjkz

Повідомлень: 14339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 05:38 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, насчет "постыдной"работы.

Практически 70-80% эмигрантов делают шаг вниз по социальной лестнице.

Многие начинают с сюрвайвэл джаб.

И это никого не удивляет и не вызывает порицания окружающих.

Это временно, это просто первые шаги на рынке труда.

Если человек белоручка, и хоть пристрелли - таким и останется и при этом не имеет навыков, чтобы работать только головой, то да - таким лучше и не начинать.

Когда-то в Киеве познакомился с преподавателем Инглиша. Она с мужем эмигрировала в Канаду. У нее - свободный Инглиш, а у него - ноль.

И вот она заболела серьезно и долго не могла работать, а он ничего тяжелее ручки в руках не держал. И не хотел держать. Соответственно, без языка и без готовности прикрутить яркость короны, никак не смог зарабатывать.

Было у них с собой 80 куе на старте, когда закончились - вернулись в Киев.

Потратили время и деньги, просраои шанс. rjkz

Повідомлень: 14339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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